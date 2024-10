Evento de Apple: 9 de septiembre de 2024 (EN VIVO)

Acaba de comenzar la presentación de Apple (AAPL.US), que se espera incluya, entre otras cosas, la presentación del nuevo iPhone 16 y otros productos de la marca. A continuación, las noticias más importantes presentadas por la compañía e información relacionada: Apple dará a conocer un nuevo iPhone que se espera sea totalmente compatible con Apple Intelligence, la solución de IA de la compañía

Cook, CEO de Apple: Anunciará nuevos iPhone, Watches y AirPods en evento

Apple anuncia nuevo chip s10 en Apple Watch Series 10

Apple anuncia que su nuevo reloj inteligente contará con detección de apnea del sueño

Apple dice que Apple Watch Series 10 comienza en $399

Apple Watch ultra 2 presenta una nueva opción de titanio negro satinado

Apple dice que Apple Watch ultra 2 comienza en $799

Apple anuncia AirPods 4, el precio comienza en $129

Apple dice AirPods Max disponible a $549 a partir del 20 de septiembre

Apple agrega nuevas funciones de salud auditiva a los AirPods Pro. Apple presenta nuevos colores y usb-c para los auriculares AirPods Max.

Los AirPods Pro ganan nuevas funciones que incluyen prevención auditiva, pruebas de audición y capacidades de audífonos.

Apple anuncia el iPhone 16, con inteligencia de Apple

Incluirá nuevo chip a18

Apple confirma que Apple Intelligence se lanzará en octubre

Precio inicial del iPhone 16 $799

Precio inicial del iPhone 16 Plus $899

Apple presenta el iPhone 16 pro, que incluirá el chip a18 pro

Fuente: Apple Fuente: xStation5. Las acciones de Apple subieron un 0,25% después del inicio del evento de la compañía, sin embargo, después de la presentación del nuevo iPhone, los beneficios se borraron por completo.



