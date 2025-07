Expectativa de recorte de tasas en Chile reconfigura el panorama cambiario

El dólar abrió este jueves con una leve apreciación frente al peso chileno, avanzando un 0,17% hasta los 951 pesos por unidad, en una sesión marcada por la expectativa monetaria local y una creciente cautela internacional ante eventos clave en EE. UU. y Europa. Chile ante un nuevo ciclo de política monetaria El mercado nacional permanece a la espera de la reunión del Banco Central de Chile programada para la próxima semana, donde se anticipa el primer recorte de tasas de interés en lo que va del año. Esta medida marcaría el inicio de un nuevo ciclo de flexibilización monetaria, con implicancias directas sobre: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El diferencial de tasas con Estados Unidos , reduciendo el atractivo del peso chileno para el carry trade.

Las expectativas inflacionarias locales , especialmente si el recorte es más profundo de lo previsto.

La dinámica del tipo de cambio, con posibles presiones alcistas sobre el dólar en el corto plazo. Escenario internacional: cautela por aranceles y decisiones de la Fed A nivel global, los inversionistas observan de cerca dos frentes relevantes: Negociaciones comerciales entre EE. UU. y la Unión Europea , que avanzan hacia un acuerdo con un arancel base del 15% sobre productos europeos, lo que podría tener implicancias inflacionarias y afectar flujos comerciales globales.

Reunión de la Reserva Federal la próxima semana, donde se espera que se mantengan las tasas, aunque con un lenguaje más enfocado en los riesgos inflacionarios asociados a la política comercial de Washington. Esta combinación ha impulsado una mayor aversión al riesgo, debilitando en general a las monedas emergentes. Cobre y niveles técnicos del dólar El cobre retrocedió 0,3% en la apertura, reduciendo uno de los principales soportes del peso chileno. Técnicamente, el par USDCLP muestra: Resistencia en torno a los 957 pesos , nivel superior estimado para la sesión.

Soporte en 942 pesos , zona donde convergen niveles de retroceso de Fibonacci y estructuras recientes de consolidación.

Un patrón de entrada técnica ya validado y un RSI acercándose a terreno de sobrecompra, sugieren margen acotado para nuevas alzas inmediatas, salvo que surjan catalizadores adicionales. En este contexto, el comportamiento del tipo de cambio seguirá condicionado por las señales que entreguen el Banco Central de Chile y la Reserva Federal, mientras que la evolución del precio del cobre y la geopolítica comercial añadirán volatilidad en el corto plazo.

