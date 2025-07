Expectativas por el IPP de junio y señales desde el exterior dominan la atención del mercado chileno

Leve alza del dólar ante un escenario de cautela local y mayor apetito global por riesgo El dólar comenzó la jornada del miércoles en Chile con un incremento marginal de 0,11%, cotizando en torno a 949 pesos, en una sesión marcada por la expectativa de datos económicos locales clave y un entorno internacional más favorable al riesgo. El foco del mercado está puesto en la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de junio, para el cual se espera un alza de hasta 3,5%, frente al 1,6% registrado en mayo. Este dato podría dar nuevas señales sobre las presiones de costos en la economía chilena y el posible impacto sobre la inflación futura, especialmente tras las recientes cifras del IPC. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Condiciones externas brindan algo de alivio al peso chileno En el plano internacional, los mercados muestran un mayor apetito por riesgo gracias al avance en las negociaciones comerciales de Estados Unidos con sus principales socios: EE. UU. y la Unión Europea estarían cerca de un acuerdo que incluiría un arancel base del 15% sobre ciertas exportaciones.

Las conversaciones con China también muestran señales de distensión, con una posible extensión de la tregua comercial. Este escenario ha generado estabilidad en los activos de riesgo, fortaleciendo a las monedas emergentes y brindando un cierto soporte al peso chileno, especialmente en combinación con los precios del cobre que se mantienen en niveles elevados. Proyección intradía y niveles técnicos Los analistas técnicos estiman que el dólar en Chile podría fluctuar este miércoles entre los 942 y 957 pesos, con atención particular a: La zona de soporte en torno a 948 pesos , que ha generado rebotes en las últimas sesiones.

Una resistencia cercana a los 955-957 pesos , vinculada a retrocesos de Fibonacci y promedios móviles relevantes.

El índice RSI muestra una recuperación desde zonas de sobreventa, lo que podría indicar espacio para una mayor apreciación del tipo de cambio si el IPP sorprende al alza. El comportamiento del tipo de cambio durante el resto de la jornada estará determinado por el resultado del IPP de junio y cualquier novedad relacionada con las negociaciones comerciales internacionales, factores que podrían recalibrar las expectativas del mercado en el corto plazo.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "