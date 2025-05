FED: La reunión en la que nadie tomará una decisión… pero que todos escucharán

Hoy la Reserva Federal celebra una reunión con un desenlace ampliamente anticipado: no habrá recorte de tasas. Sin embargo, el foco del mercado no está en la decisión —ya descontada—, sino en el mensaje. En un entorno donde las expectativas lo son todo, incluso el silencio tiene peso. Tasas sin cambios, presión en aumento Las tasas de interés se mantienen en el rango de 4,25 %-4,50 %, y todo apunta a que seguirán allí por ahora. Pero eso no ha reducido las presiones externas ni internas: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Donald Trump insiste en un recorte urgente para impulsar el crédito, abaratar las hipotecas y aliviar la tensión que su propia política arancelaria ha generado.

Los datos macroeconómicos acompañan parcialmente: la inflación muestra signos de moderación y el crecimiento pierde fuerza.

Sin embargo, el contexto político complica cualquier movimiento: un recorte podría interpretarse como una concesión directa a la Casa Blanca, lo que afectaría la credibilidad institucional de la Fed. Independencia en juego El verdadero desafío para Jerome Powell no es técnico, sino reputacional. La Fed ya no solo lucha contra la inflación, también contra la percepción de dependencia política. Powell necesita que el mercado mantenga la fe en la autonomía de la institución: Si esa confianza se debilita, se pone en riesgo el anclaje de expectativas que sostiene al mercado de bonos del Tesoro, al dólar y, en última instancia, a buena parte del sistema financiero global. Expectativas divididas y narrativa incierta En paralelo, el mercado empieza a escribir su propio guion sobre el futuro de la política monetaria. Aunque se descuentan entre dos y tres recortes de tasas antes de que termine 2025, las posiciones están divididas: Algunos analistas anticipan un movimiento en julio , mientras otros apuntan a diciembre .

Todos coinciden en que la Fed solo se moverá si ve señales claras de que: La inflación ha tocado techo , y El mercado laboral muestra síntomas reales de enfriamiento .

Por ahora, ninguno de estos dos requisitos se ha cumplido con claridad. Un telón de fondo cada vez más complejo El entorno internacional también juega un papel clave en la cautela de la Fed: La guerra comercial sigue latente.

El euro se fortalece , afectando la competitividad de las exportadoras europeas.

Los bancos centrales enfrentan el dilema de frenar la inflación sin asfixiar el crecimiento.

A esto se suma un creciente riesgo político, con una elección presidencial en el horizonte y una retórica más agresiva desde ambos partidos. Hoy, cada palabra cuenta Todo apunta a que la Fed no moverá las tasas hoy, pero eso no le resta importancia a la cita. En un contexto de márgenes de acción reducidos, la comunicación se convierte en la herramienta más poderosa. Y eso es precisamente lo que el mercado necesita: menos sorpresas y más claridad. ________________ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

