¿Firmará EE. UU.? El borrador con Irán que hace dudar a los analistas

La agencia semioficial de noticias iraní Mehr (citando a una fuente cercana al equipo negociador), difundida a nivel mundial por la agencia Bloomberg, señala varios puntos de un posible acuerdo con Irán.

Principales premisas del borrador del acuerdo:

Estrecho de Ormuz : Se reabrirá al tráfico marítimo en un plazo de 30 días.

Retirada de tropas estadounidenses : Estados Unidos deberá retirar sus tropas de las zonas que rodean a Irán y levantar el bloqueo naval.

Sanciones y medidas : EE. UU. anulará las sanciones al petróleo iraní y descongelará los fondos de Irán en el extranjero.

Temas de discusión: Las próximas negociaciones se centrarán exclusivamente en cuestiones nucleares y económicas. El programa de misiles de Irán ha quedado completamente excluido de la agenda.

Cabe destacar que el documento es actualmente una versión preliminar que no se ha finalizado y requiere la aprobación de las autoridades de ambos países (los analistas se muestran escépticos sobre si EE. UU. aceptará concesiones tan grandes). Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció la posible firma del acuerdo este fin de semana en Europa. Los propios detalles de la desescalada profundizaron la caída de los precios del petróleo (el Brent se sitúa en sus niveles más bajos desde abril) y provocaron fuertes subidas en las bolsas de Europa y EE. UU. (por encima del 2%).

Gráfico del petróleo en velas diarias

El crudo Brent está poniendo a prueba los mínimos locales de abril. Potencialmente, si se mantiene el estatus del posible acuerdo, existe la posibilidad de que cierre en su nivel más bajo desde marzo. Fuente: xStation5

Seminario de SpaceX

XTB emitirá hoy un seminario de la mano de Manuel Pinto en directo con la apertura de Wall Street y la esperada salida a bolsa de SpaceX . Conéctate a las 15:30 desde el siguiente enlace.