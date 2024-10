flatexDEGIRO sube un 6% en medio del lanzamiento del programa de recompra de acciones 📈

Las acciones de la firma de corretaje alemana flatexDEGIRO (FTK.DE) est谩n subiendo casi un 6,5% hoy en medio del anuncio de la compa帽铆a sobre el programa de recompra de acciones, que comenzar谩 hoy. La decisi贸n se public贸 ayer y hoy las acciones de la compa帽铆a abrieron la sesi贸n con una fuerte brecha alcista. La Autoridad Federal de Supervisi贸n Financiera de Alemania (BaFin) ha aceptado el programa.

El programa de recompra cubrir谩 un m谩ximo de 11.003.254 acciones con un valor m谩ximo de 50 millones de euros. El inicio est谩 previsto para hoy (1 de octubre de 2024), finalizando el 7 de mayo de 2025聽(a m谩s tardar).

Los inversores ven este programa como el compromiso de la empresa de centrarse en el rendimiento del mercado de valores y en la creaci贸n de valor para los accionistas. FlatexDEGIRO sugiri贸 el a帽o pasado que las recompras son posibles, pero desde entonces los inversores esperan m谩s informaci贸n. Gr谩fico flatexDEGIRO, intervalo D1

