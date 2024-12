Fortaleza del dólar y menores expectativas de recorte de tipos

Los precios del petróleo se encaminaron a pérdidas semanales de más del 2%, con el Brent a 72,47 dólares y el WTI a 68,99 dólares. El pronóstico de Sinopec de que las importaciones de crudo de China podrían alcanzar su punto máximo en 2025 se sumó a las preocupaciones por la demanda. JPMorgan predice un superávit del mercado petrolero de 1,2 millones de bpd en 2025, citando un fuerte crecimiento de la oferta fuera de la OPEP+. El oro se mantuvo estable cerca de mínimos de un mes en 2.596 dólares, en camino a una caída semanal del 2% mientras los mercados digieren la perspectiva agresiva de la Reserva Federal. El metal precioso enfrentó presión por la fortaleza del dólar y las menores expectativas de recorte de tipos, y los futuros ahora descuentan solo una reducción de un cuarto de punto en 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados globales se movieron con cautela tras la postura agresiva de la Fed sobre los recortes de tipos en 2025, y la mayoría de los índices asiáticos registraron fuertes pérdidas semanales. La señal de la Fed de que solo habrá dos recortes de tipos potenciales el próximo año, por debajo de las expectativas anteriores de cuatro, desencadenó un sentimiento generalizado de aversión al riesgo. Los futuros estadounidenses extendieron las pérdidas después de que el Congreso rechazara un proyecto de ley de gasto respaldado por Trump, lo que generó preocupaciones por el cierre del mercado. El dólar subió a un máximo de dos años de 108,43, beneficiándose de las tasas más altas de Estados Unidos. El yen se debilitó a 157,11 por dólar, lo que provocó respuestas "alarmadas" de los funcionarios japoneses que advirtieron sobre una posible intervención. El ministro de Finanzas, Kato, citó explícitamente las preocupaciones sobre "movimientos unilaterales y bruscos" impulsados ​​​​por los especuladores. Otras noticias de la mañana El Nikkei y el TOPIX de Japón se opusieron a la tendencia regional, subiendo un 0,2% a pesar de los datos del IPC de noviembre más fuertes de lo esperado. El gobernador del BOJ, Ueda, mantuvo un tono moderado, sugiriendo que las alzas de tasas podrían llegar más adelante en 2025. La inflación subyacente se mantuvo por encima del objetivo del 2%, pero el banco central enfatizó que se debe estar atento a las negociaciones salariales de primavera antes de cualquier cambio de política. El banco central de China dejó sin cambios las tasas de interés de referencia, con la LPR a un año en el 3,1% y la de cinco años en el 3,6%. Los mercados chinos mostraron resiliencia, registrando pérdidas semanales menores que sus pares regionales en medio de una creciente confianza en los planes de Beijing para impulsar el gasto fiscal en 2025. El limitado espacio de política monetaria del Banco Popular de China debido a la debilidad del yuan refuerza las expectativas de un mayor estímulo fiscal. El Congreso enfrenta un posible cierre del gobierno después de rechazar un proyecto de ley de gasto respaldado por Trump en una votación de 174 a 235. El proyecto de ley, que habría suspendido los límites de deuda durante dos años, enfrentó la oposición de los conservadores fiscales dentro del Partido Republicano. La financiación del gobierno expira a la medianoche del viernes, lo que amenaza con interrumpir los viajes festivos y los servicios federales. Starbucks enfrenta una escalada de acciones laborales luego de que Workers United anunció huelgas en las principales ciudades de Estados Unidos, que podrían afectar a cientos de tiendas para el 24 de diciembre. El sindicato, que representa a más de 10.000 baristas, cita problemas no resueltos sobre salarios, personal y horarios a pesar de nueve sesiones de negociación desde abril. Berkshire Hathaway aumentó su participación en Occidental Petroleum con una compra de 409 millones de dólares en tres días, reforzando la apuesta de Warren Buffett por el sector energético. El Banco de Japón publicó una revisión crítica de las políticas de estímulo del exgobernador Kuroda, señalando su limitada eficacia para cambiar la psicología del consumidor y advirtiendo de posibles efectos secundarios duraderos. Las criptomonedas terminarán la semana en rojo. El bitcoin ha bajado alrededor del 2% a 96.600 dólares, mientras que el ethereum cae un 3% a 3.368 dólares.

