Fuerte caída en los índices europeos✂️

El pánico en las bolsas europeas se debe a las preocupaciones por el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia 🔎 Los mercados europeos están experimentando hoy una caída del 1-2%. Las mayores caídas se observan en el WIG20 (-3,00%), el AUT20 (-1,80%) y el ITA40 (-1,65%). El índice alemán DAX 40 cae un 1,00% y pone a prueba la barrera de los 19.000 puntos. Las caídas de los activos polacos y europeos se pueden relacionar con la firma por parte de Putin de una doctrina nuclear actualizada, que establece que una amenaza crítica a la soberanía y la integridad territorial de Rusia y Bielorrusia podría dar lugar a una respuesta nuclear. Anteriormente, la base para el uso de tales armas se limitaba a las amenazas a la propia existencia del Estado. Esta medida de Rusia está dirigida a posibles adversarios y coaliciones militares, como la OTAN. También existe la preocupación de que los posibles ataques de largo alcance desde Ucrania puedan considerarse una amenaza excesiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El VIX ha subido un 8,50% hoy debido a la escalada de tensiones entre Ucrania y Rusia. Fuente: xStation 5 El DAX ha bajado casi un 1,00% y ha probado el nivel de los 19.000 puntos. Se observan descensos en los mercados en general, pero el índice WIG20 está experimentando las pérdidas más significativas entre los mercados europeos. Fuente: xStation5.

