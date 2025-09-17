Fuerte caída en los inventarios de crudo en EE. UU.📌

Estados Unidos – Datos de la EIA:
Existencias semanales de destilados (EIA): actual 4.046M; previsión 1.100M; anterior 4.715M
Inventarios de gasolina: actual -2.347M; previsión -0.700M; anterior 1.458M
Inventarios de crudo: actual -9.285M; previsión 1.400M; anterior 3.939M
El crudo WTI continúa al alza, recuperándose del mínimo diario alcanzado a primera hora de la tarde. Cabe destacar que el petróleo había estado perdiendo valor desde la apertura y, además, hubo presión negativa debido a la persistente backwardation en la curva de futuros del petróleo. En un momento dado, el precio del crudo casi volvió a plano, pero actualmente registra una caída de alrededor del 0,23% en el día, excluyendo el efecto del rolling de contratos.
