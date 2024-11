Fuerte repunte del precio del cacao ante preocupaciones por la oferta global

El precio del cacao experimenta hoy un alza significativa del 5.91% en términos intradiarios, llegando a alcanzar un máximo de 8,201 dólares por tonelada. Este repunte se produce en medio de crecientes inquietudes sobre la disponibilidad de suministros a nivel global, con los inventarios de cacao bajo supervisión de ICE en los puertos de EE. UU. en mínimos históricos y una situación climática adversa en los principales países productores. Factores Clave en el Repunte del Cacao Caída de Inventarios en EE. UU. : Las reservas de cacao en los puertos monitoreados por ICE han mostrado una tendencia decreciente durante los últimos 17 meses , y actualmente se ubican en un mínimo de 19 años con 1,698,375 bolsas registradas hasta el 11 de noviembre. Esta baja disponibilidad en el principal mercado de futuros añade presión alcista al precio.

Reducción de Exportaciones en Costa de Marfil : Costa de Marfil, el mayor productor de cacao del mundo, ha anunciado una reducción del 40% en los contratos de exportación de cacao para la temporada 2024/25. Esta decisión, tomada por el regulador del cacao del país, responde a las difíciles condiciones climáticas que se han intensificado desde octubre, incluyendo lluvias prolongadas, inundaciones y la propagación de la enfermedad fúngica de la podredumbre parda, lo que amenaza la calidad y cantidad de la producción.

Clima Seco en Ghana y Nigeria : De acuerdo con la firma de pronósticos Maxar Technologies, las condiciones de sequía y altas temperaturas en zonas de Ghana y Nigeria podrían afectar la cosecha media de cacao, que se espera comience oficialmente en abril. Esto incrementa las preocupaciones sobre la futura oferta de cacao en el mercado.

Calidad Inferior en las Nuevas Cosechas: Los primeros análisis de la cosecha actual en Costa de Marfil muestran signos de calidad disminuida, con un conteo promedio de 105 granos por cada 100 gramos, lo que sugiere una calidad inferior a los estándares usuales. Según el regulador, los granos de mejor calidad se sitúan en un rango de 80 a 100 granos por cada 100 gramos. Perspectivas del Mercado de Cacao La baja en las reservas globales y las complicaciones climáticas en África Occidental crean un escenario alcista para el cacao, que se ve impulsado también por un renovado interés de compra en el mercado de futuros. La semana pasada, el CEO de Barry Callebaut, uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo, señaló que, si bien las cosechas han mostrado una "mejora significativa" respecto al año anterior, aún no alcanzan los niveles de producción observados en la temporada 2022/23. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5. El cacao (COCOA) se encuentra en un nivel de resistencia clave alrededor de los 8170, con un impulso alcista fuerte que ha llevado al precio a probar esta zona tras una ruptura de una línea de tendencia bajista. Los indicadores como el MACD muestran un cruce alcista con momentum, y el RSI está en niveles de sobrecompra, lo que sugiere fuerza en la subida pero también un posible agotamiento en el corto plazo. Si el precio logra consolidarse por encima de 8170, el siguiente objetivo estaría en 9373, con un potencial hasta 10291. Una ruptura clara de este nivel confirmaría el impulso alcista y podría atraer más compradores. En caso de rechazo en la resistencia actual (8170), el precio podría retroceder hacia el soporte en 6952. Un quiebre de este soporte implicaría una reversión hacia la baja, con el siguiente soporte en torno a 6608.

