Fuerte venta del dólar estadounidense 🚨USDIDX cae casi un 1% 📉

Los futuros del Índice del Dólar estadounidense (USDIDX) bajan más de 0,9% este martes, perforando el nivel de 96 y acercándose a su punto más bajo en casi cuatro años. El movimiento marca la racha bajista de cuatro sesiones más pronunciada desde abril de 2025, cuando el mercado descontaba el impacto económico negativo de los aranceles comerciales sobre la economía de EE. UU.

Los datos de confianza del consumidor del Conference Board publicados hoy sorprendieron a la baja, ubicándose en el nivel más débil desde 2014. La presión sobre el dólar también aumentó en medio de especulaciones de que el Tesoro de EE. UU. podría estar señalando apoyo al yen japonés .

Como resultado, el dólar se ha debilitado notablemente frente al yen, el euro, la libra esterlina y el franco suizo. Las tensiones geopolíticas y las disputas económicas en las que está entrando la nueva administración estadounidense, tanto con Europa como con el bloque competidor BRICS, están sumando nuevas dudas sobre la perspectiva fiscal de EE. UU. La Reserva Federal dará a conocer mañana su decisión sobre las tasas de interés, con la expectativa base de que no haya cambios.

USDIDX (marco temporal D1)

Al observar el gráfico del USDIDX, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de las principales monedas globales, la actual fase bajista es casi un reflejo 1:1 de la caída de 2022–2023 en términos de magnitud. Si esa corrección 1:1 se repitiera, la zona de 95 sería típicamente un nivel donde al menos un rebote técnico se vuelve probable. Por ahora, sin embargo, los vendedores mantienen un claro control. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha caído por debajo de 25, señalando condiciones de sobreventa extrema no vistas en años.



Fuente: xStation5