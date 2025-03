Fusión de Wiz por $32 mil millones provoca caída del 3.5% en las acciones de Alphabet

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, anunció el martes que acordó adquirir la firma de ciberseguridad Wiz Inc. por $32 mil millones en efectivo, provocando una caída del 3.49% en las acciones de Alphabet en la Bolsa de Nueva York. El acuerdo—la mayor adquisición en la historia de Alphabet—se produce después de que Wiz rechazara una oferta de $23 mil millones de Google el año pasado, optando por buscar una salida a bolsa. Desde entonces, la valoración de Wiz ha aumentado de $12 mil millones a aproximadamente $30 mil millones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Wiz se unirá a Google Cloud una vez que se cierre el acuerdo, previsto para 2025, sujeto a aprobaciones regulatorias. "Esta adquisición representa una inversión para acelerar la seguridad en la nube y mejorar la capacidad de utilizar múltiples nubes", declaró Google en su anuncio. Fundada en 2020, Wiz proporciona herramientas de ciberseguridad específicas para la nube que identifican y priorizan amenazas en entornos en la nube. Su CEO, Assaf Rappaport, describió la adquisición como "colocarnos un cohete en la espalda", lo que "acelerará nuestra tasa de innovación más rápido de lo que podríamos lograr como empresa independiente". Para abordar preocupaciones regulatorias, Google se ha comprometido a que los productos de seguridad de Wiz sigan operando en todas las principales plataformas en la nube, incluyendo servicios competidores como Amazon, Microsoft y Oracle. La adquisición supondrá un desafío para Andrew Ferguson, presidente de la FTC bajo Trump, ya que Google enfrenta actualmente dos demandas antimonopolio: una en la que un juez federal determinó que la empresa mantenía un monopolio ilegal en las búsquedas, y otra relacionada con sus herramientas de publicidad digital. Con un valor de $32 mil millones, el acuerdo con Wiz es hasta ahora la mayor transacción de fusiones y adquisiciones de 2025, y podría reactivar un mercado de M&A que ha mostrado debilidad este año, con solo nueve operaciones que superaron los $10 mil millones, según datos de Dealogic. Alphabet (Intervalo D1) Las acciones actualmente cotizan por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78.6%. Los vendedores podrían intentar probar los mínimos en $147, mientras que los compradores necesitan recuperar el nivel de retroceso del 61.8% de Fibonacci para recuperar el impulso alcista. El RSI se consolida cerca de niveles de sobreventa, mientras que el MACD sigue ajustado tras un cruce bajista.



Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "