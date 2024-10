Futuros del paladio alcanzan máximos de casi un año impulsados por sanciones y recortes de producción

Los futuros del paladio han superado los 1.200 dólares por onza, su nivel más alto desde diciembre de 2023, debido a un renovado interés de compra impulsado por posibles sanciones a las exportaciones rusas. La administración Biden discutió recientemente en el G-7 la posibilidad de imponer restricciones adicionales sobre los productos rusos, con el objetivo de intensificar la presión sobre el presidente Putin en medio de las persistentes tensiones geopolíticas. Factores clave detrás del alza en el precio del paladio Potenciales sanciones a Rusia: La propuesta de sanciones, aún en fase de discusión, tiene el potencial de afectar significativamente el suministro global de paladio. Rusia, con MMC Norilsk Nickel como su principal productor, representa aproximadamente el 40% del suministro mundial de paladio, abasteciendo principalmente a China y, en menor medida, a EE. UU. Reducción de producción en EE. UU.: La empresa minera Sibanye Stillwater Ltd. ha anunciado recortes en su producción de paladio en EE. UU., citando precios debilitados y baja demanda, reflejo de una economía global en desaceleración y de una menor necesidad de inventarios por parte de los fabricantes. Contexto de precios: Aunque el paladio ha recuperado valor recientemente, su precio sigue aproximadamente un 66% por debajo de su pico alcanzado en marzo de 2022, reflejando la volatilidad y la baja demanda durante el último año. Perspectivas para el mercado del paladio Con Rusia como el mayor productor mundial, cualquier sanción a sus exportaciones podría elevar los precios a corto plazo, especialmente en un contexto de oferta limitada. No obstante, la demanda mundial de paladio ha mostrado debilidad debido a la desaceleración económica global y a cambios en la industria automotriz, que está optando por otros metales para catalizadores en vehículos híbridos y eléctricos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El paladio actualmente se ubica en los 1201.9, mostrando una tendencia alcista que lo ha llevado a romper la resistencia cercana de 1200, consolidando un impulso importante. El MACD apoya el impulso positivo con un cruce alcista y crecimiento en el histograma, lo que sugiere una posible continuación de la tendencia. Escenario alcista: Si el precio se consolida sobre 1200, el próximo objetivo estaría en 1260, nivel de resistencia previo que podría actuar como meta para los compradores. Un quiebre de este nivel abriría el camino hacia 1320. Escenario bajista: Si el precio no logra mantenerse sobre 1200, podría iniciar una corrección hacia el soporte en 1135. La pérdida de este nivel indicaría una posible caída adicional hacia 1080, donde podría buscar soporte en los niveles de precio previos.

