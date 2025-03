GameStop se desploma un 15%, borrando el repunte de ayer tras comentarios de Wedbush 📉

Las acciones de GameStop (GME.US) caen casi 15% hoy, eliminando por completo el rebote de ayer que hab铆a sido impulsado por la noticia de que la empresa planea incluir Bitcoin en sus reservas. GameStop tiene la intenci贸n de cerrar una parte significativa de sus tiendas f铆sicas de videojuegos y centrarse en una estrategia basada en Bitcoin, similar a la de MicroStrategy. Los accionistas tienen motivos para estar preocupados, ya que el precio de la acci贸n de GameStop podr铆a volverse fuertemente correlacionado con Bitcoin, mientras su negocio principal sigue debilit谩ndose. Los analistas de Wedbush Securities han mantenido su precio objetivo para las acciones de GameStop en USD 11,50 a pesar del anuncio de ayer, citando debilidad operativa y sobrevaloraci贸n.

Actualmente, GameStop posee alrededor de USD 4.800 millones en efectivo, y con la oferta de bonos planeada, esa cifra se elevaría a USD 6.100 millones. Sin embargo, la capitalización bursátil de la compañía se sitúa en USD 12.700 millones, más del doble de sus reservas proyectadas tras la emisión. En comparación, MicroStrategy está valorada en menos del doble del valor de sus tenencias de Bitcoin. GameStop cotiza con un ratio P/E de 86 y un EV/EBITDA cercano a 387.

Según Wedbush, la decisión de GameStop de convertir efectivo en Bitcoin no justifica la prima actual en su precio por acción. Además, su incursión en el mercado de NFTs tampoco ha dado resultados exitosos. Wedbush cuestiona la lógica de invertir en GameStop a más del doble de su valor en efectivo únicamente por la posible conversión parcial a Bitcoin. También destacan que los inversores tienen otras formas de exponerse al Bitcoin, como ETFs, ETNs, ETCs o acciones de compañías que ya centran su estrategia en esta criptomoneda. GameStop (GME.US, intervalo D1) Hoy, las acciones de GameStop cayeron por debajo de la media móvil exponencial de 200 días (EMA200), lo que indica una posible reanudación de la tendencia bajista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

