Gas natural estable tras retiro de inventarios EIA mayor al previsto

Cambio en inventarios de gas natural de la EIA (BCF): Actual: -177B Previsión: -166B Anterior: -12B
Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico
La plata sube 10% semanal y 120% en el año
El precio del dólar en Colombia avanza este 12 de diciembre.
Los metales extienden su rally y el cobre supera la marca de los US$5,4 por libra en Londres
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "