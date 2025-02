Gas Natural extiende su repunte un 3% ante las previsiones meteorológicas de frío en EE.UU. 📈

Los futuros de gas natural est谩n subiendo casi un 3% hoy, ya que los pron贸sticos meteorol贸gicos sugieren que la pr贸xima semana una masa de aire 谩rtico procedente de Canad谩 traer谩 un enfriamiento significativo a la costa este de EE.UU., poniendo a prueba las redes el茅ctricas e incrementando la demanda de combustibles para calefacci贸n. Se espera que las temperaturas bajen entre 4 y 8 掳C por debajo de lo normal en gran parte de las Grandes Llanuras de EE.UU. hasta el 18 de febrero, particularmente en la cuenca del delta del Misisipi. En la costa este de EE.UU., las temperaturas podr铆an descender hasta 4 掳C por debajo de lo habitual.

El v贸rtice polar, una banda de vientos que mantiene el aire fr铆o en el 脕rtico, podr铆a provocar la llegada de aire g茅lido a Canad谩 y EE.UU. Los futuros de gas natural en EE.UU. est谩n reaccionando a estas perspectivas con continuas alzas.

Desde el comienzo del mes, los precios del gas han subido m谩s del 22%. PJM Interconnection LLC, que administra la red el茅ctrica desde Chicago hasta la costa este, ha solicitado a los operadores de plantas de energ铆a que tomen medidas para proteger los equipos de la congelaci贸n. Las bajas temperaturas podr铆an reducir significativamente el suministro de gas y petr贸leo.

Adem谩s, el posible desarrollo de una gran tormenta en EE.UU. podr铆a intensificar el fr铆o. El llamado v贸rtice polar se ha estirado por d茅cima vez este invierno, pero no se ha desintegrado por completo, lo que podr铆a significar que las condiciones fr铆as ser谩n intensas pero de corta duraci贸n. El fen贸meno est谩 parcialmente causado por una alta presi贸n sobre Alaska. Asimismo, las oscilaciones del 脕rtico y del Atl谩ntico Norte han cambiado a fases negativas, favoreciendo la llegada de aire fr铆o a Am茅rica del Norte y Europa. Para finales de mes, se espera que las temperaturas suban por encima de lo normal en el oeste de Canad谩 y el centro de EE.UU., alcanzando valores cercanos al promedio en otras regiones. Sin embargo, existe la posibilidad de que partes del noreste, incluyendo Nueva York, sigan fr铆as. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Los precios del gas suben por quinta sesi贸n consecutiva. El precio del contrato se acerca a una resistencia clave

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "