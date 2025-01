GE Vernova sube a pesar de unos resultados peores de lo esperado 📊

GE Vernova (GEV.US) ha anunciado unos resultados del cuarto trimestre de 2024 peores de lo esperado. En consecuencia, en las primeras operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de la empresa cayeron. Sin embargo, acabaron subiendo casi un 2% en la apertura de la sesi贸n, marcando nuevos m谩ximos en 432 d贸lares. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La empresa lleva una fuerte tendencia alcista desde mediados de 2024. Fuente: xStation GE Vernova es una escisi贸n de General Electric, centrada en el desarrollo de nuevas tecnolog铆as para la producci贸n de energ铆a. La empresa cotiza en la bolsa estadounidense desde abril de 2024 y su capitalizaci贸n burs谩til ha crecido un 230% desde su debut. Los resultados publicados hoy estuvieron por debajo de las expectativas del mercado en todas las 谩reas clave. El resultado de los beneficios por acci贸n (BPA) fue especialmente decepcionante, ya que la empresa inform贸 de un BPA un 30% inferior al esperado. A pesar de ello, en t茅rminos interanuales, GE Vernova sigue mejorando su rendimiento, registrando un aumento del 5% en los ingresos (9% en t茅rminos no GAAP). El EBITDA ajustado super贸 los 1.000 millones de d贸lares, casi el doble en comparaci贸n con 2023. Como resultado, los m谩rgenes clave tambi茅n mejoraron: el margen EBITDA ajustado alcanz贸 el 10,2% (en comparaci贸n con el 5,8% del a帽o anterior), mientras que el margen de beneficio neto fue del 4,6% (frente al 2% del a帽o anterior). La empresa tambi茅n inform贸 de un aumento del 20% en los pedidos en el cuarto trimestre y del 25% para todo el a帽o 2024, con pedidos valorados en 6.550 millones de d贸lares (en el cuarto trimestre) y 21.760 millones de d贸lares (en 2024). Sin embargo, el segmento de la energ铆a e贸lica marina sigue siendo problem谩tico y la empresa no tiene previsto aceptar nuevos pedidos en este segmento hasta que sea rentable. RESULTADOS DEL 4.潞 T24 BPA: 1,73 d贸lares, previsi贸n: 2,42 d贸lares

1,73 d贸lares, previsi贸n: 2,42 d贸lares Ingresos: 10.560 millones de d贸lares, previsi贸n: 10.710 millones de d贸lares Ingresos del sector energ茅tico: 5.430 millones de d贸lares, previsi贸n: 5.470 millones de d贸lares Ingresos del sector e贸lico: 3.110 millones de d贸lares, previsi贸n: 3.090 millones de d贸lares Ingresos del sector de la electrificaci贸n: 2.180 millones de d贸lares, previsi贸n: 2.140 millones de d贸lares

10.560 millones de d贸lares, previsi贸n: 10.710 millones de d贸lares Beneficio neto: 484 millones de d贸lares, previsi贸n: 616,1 millones de d贸lares

484 millones de d贸lares, previsi贸n: 616,1 millones de d贸lares Flujo de caja libre ajustado: 572 millones de d贸lares, previsi贸n: 594,7 millones de d贸lares

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "