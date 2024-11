Golsbee de la Fed ofrece comentarios agresivos sobre las próximas decisiones🏛️

El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, dijo en una llamada hace unos minutos que sería "totalmente prudente" que el banco central estadounidense desacelerara el ritmo de los recortes de las tasas de interés a medida que la relación tasa/inflación actual se acerca a lo que podría considerarse un escenario neutral para la política monetaria. El par EURUSD experimentó un pequeño impulso a la baja después de esos comentarios. Cabe destacar que los comentarios de Goolsbee se hicieron eco de los recientes comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dijo a los periodistas después del recorte de tasas del 7 de noviembre que "a medida que nos acercamos a niveles que probablemente sean neutrales o cercanos a la neutralidad, puede ser apropiado desacelerar el ritmo al que aliviamos las restricciones". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

