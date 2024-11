Gráfico del día - ALGODÓN (08.11.2024)

Los futuros de algodón (COTTON), que se negocian en ICE, han caído con fuerza en las últimas semanas, probando niveles por debajo del soporte psicológico de 70 dólares por fardo. El repunte se ha visto frenado por una combinación desfavorable de factores en forma de estimaciones de daños a los cultivos inferiores a lo esperado por los huracanes, una oferta considerable de Brasil y un dólar más fuerte, con precios del petróleo más bajos al mismo tiempo. Sin embargo, el algodón logró recuperarse desde alrededor de 69 dólares por fardo, subiendo casi un 3% hoy y probando el área de 73 dólares, lo que algunos pueden leer como un intento de continuar el cambio de tendencia al alza. A las 13:00 GMT -3, conoceremos el informe mensual WASDE del USDA, que nos dirá más sobre las existencias finales estimadas, así como la producción y los rendimientos del algodón (y otros granos como el trigo, el maíz y la soja). Las expectativas de WASDE indican que la superficie plantada de algodón para 2025/26 será de 10,8 millones de acres, frente a los 10,974 millones de este año.

Un factor adicional que podría afectar a los futuros del algodón es el desempeño del mercado de valores chino, que está fuertemente vinculado a la salud de la economía local. Una mejora adicional en los datos del país, con la perspectiva de estímulo fiscal y con una menor producción esperada en los EE. UU., podría respaldar un escenario de cambio de tendencia.

El recorte de tasas de la Fed de otros 25 puntos básicos y la perspectiva de nuevos recortes en los EE. UU. y un dólar ligeramente más débil "que se aleja" de los máximos locales ayudaron al algodón. Por otro lado, sin embargo, la caída de hoy en los precios del petróleo vuelve a poner un signo de interrogación sobre un nuevo repunte del algodón, y a menos que el informe WASDE (que se espera que muestre una caída bastante pequeña en la producción) sorprenda claramente "a favor", no se descarta la presión para una nueva prueba de 70 dólares por paca. Los bajos precios del petróleo siguen haciendo que las grandes empresas textiles prefieran el poliéster, y el mayor cambio fundamental en el mercado (que aún no se ha materializado) podría ser un repunte de la economía china, lo que elevaría significativamente los precios del petróleo y la demanda mundial de algodón.

El último informe de CoT mostró que tanto los productores (comerciales) como los especuladores (dinero gestionado) mantienen grandes posiciones cortas en algodón, y el segundo grupo las ha aumentado de forma bastante significativa. La estructura de posiciones de los mayores operadores (4 o menos) sugiere una concentración estadísticamente alta de posiciones cortas (18,7%) en este grupo, lo que puede estar añadiendo presión a los precios del algodón: tanto los gestores como los hedgers están optando por "protegerse" contra la caída de los precios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las existencias finales de algodón de EE. UU. están históricamente bajas, y un cambio en las condiciones de la demanda a mejor a nivel mundial probablemente traería consigo aumentos de precios considerables. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Gráfico de ALGODÓN (intervalo D1) Los futuros de algodón ponen a prueba la EMA100 (línea negra) después de haber subido por encima de la EMA50 (línea naranja) más temprano hoy. La principal zona de resistencia se sitúa en 74,5 dólares por fardo (23,6 puntos de Fibonacci del reciente, el mayor impulso bajista). Fuente: xStation5

