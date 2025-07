Gráfico del día - AUD/USD (08.07.2025)

El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) mantuvo la tasa de interés oficial en 3,85 % , desafiando las expectativas del consenso que anticipaban un recorte de 25 puntos básicos , y señaló que reevaluará su política monetaria tras la publicación del IPC trimestral del 30 de julio .

, desafiando las expectativas del consenso que anticipaban un recorte de , y señaló que reevaluará su política monetaria tras la publicación del . La gobernadora Michele Bullock defendió el enfoque “ cauteloso y gradual ” del Banco, argumentando que su comunicación es adecuada y que el único debate dentro del Consejo se centra en el momento , no en la dirección , del ciclo de flexibilización.

defendió el enfoque “ ” del Banco, argumentando que su comunicación es adecuada y que el único debate dentro del Consejo se centra en el , no en la , del ciclo de flexibilización. El AUD/USD repuntó hacia 0,6550 tras la decisión, pero los compradores mostraron cautela al reconocer que se trata de un aplazamiento, no de una cancelación, del ciclo de recortes; el par sigue dependiendo de los próximos datos de inflación y del sentimiento de riesgo global. El Consejo votó 6 a 3 a favor de mantener las tasas sin cambios, explicando que, dado el desaceleramiento de la inflación y los anteriores recortes de 50 puntos básicos, es razonable hacer una pausa y esperar más datos. Los responsables de política monetaria subrayaron que los riesgos inflacionarios están ahora “más equilibrados”, el mercado laboral sigue ajustado, pero la incertidumbre comercial a nivel global exige prudencia. En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Bullock rechazó las afirmaciones sobre una comunicación poco clara por parte del RBA. Aseguró que el Banco proporciona “información suficiente” y que cualquier confusión proviene de malinterpretaciones del mercado, no de falta de transparencia. Restó importancia a la discusión anterior sobre un posible recorte mayor de 50 puntos básicos considerado en mayo, calificándolo como una “alternativa” que fue rápidamente descartada. Destacó que la pausa actual tiene como objetivo confirmar la tendencia de inflación. También señaló que las lecturas mensuales del IPC son volátiles, y que el dato trimestral de julio será decisivo para la decisión de agosto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El dólar australiano se fortaleció inicialmente, ya que los inversores cerraron posiciones cortas tras la sorpresiva decisión, pero el repunte se frenó por debajo de la resistencia técnica en torno a 0,6550 y el límite superior del rango diario. Hasta ahora, la acción del precio sugiere que el mercado interpreta la decisión de hoy como una pausa táctica, más que como un cambio estratégico. _____ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "