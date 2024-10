Gráfico del día: AUD-USD (17.10.2024)

El sólido mercado laboral redujo las expectativas del mercado de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) bajaría las tasas de interés, ya que mantener tasas más altas puede ser necesario para manejar las presiones inflacionarias.

En respuesta a los datos positivos sobre el empleo, el par AUD-USD aumentó aproximadamente un 0,70% , alcanzando alrededor de 0,6710 USD.

Aumentó en 51.600, lo que muestra un crecimiento significativo en puestos estables a tiempo completo.

La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,1%, consistente durante los últimos seis meses, lo que indica un mercado laboral estable.

La tasa de participación subió a un máximo histórico del 67,2%, lo que sugiere que más personas están ingresando a la fuerza laboral. AUD-USD (Intervalo D1) En reacción a los sólidos datos de empleo, el dólar australiano experimentó una apreciación significativa. El par AUD-USD subió aproximadamente un 0,70%, alcanzando alrededor de 0,6710 USD. Este movimiento alcista refleja el sentimiento de los inversores de que el RBA podría retrasar los recortes de las tasas de interés, dado el sólido mercado laboral y su efecto potencialmente proinflacionario. Tras la publicación de los datos, el dólar australiano sigue siendo la moneda más fuerte entre las monedas del G10, con un beneficio de entre el 0,40 y el 0,60 %.

Fuente: xStation 5

