Gráfico del Día – AUD/USD (30.09.2025)

Aunque el oro bien podría seguir acaparando la atención un día más, la volatilidad significativa observada en la madrugada en el AUD/USD justifica su elección como Gráfico del Día, tras la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia (RBA). El RBA mantuvo sin cambios su tasa de interés oficial, en una decisión unánime que representó un giro claramente restrictivo en su evaluación del panorama inflacionario. Aunque la decisión coincidió con las expectativas del mercado, el comunicado adjunto fue marcadamente hawkish. En él, se enfatiza que el ritmo de desaceleración de la inflación subyacente se ha ralentizado, lo que fue interpretado como una señal firme en contra de nuevos recortes de tasas en el corto plazo.

Los datos macroeconómicos en mejora —particularmente el repunte del consumo y la estabilización del mercado laboral— eliminan la necesidad inmediata de más recortes, lo que a su vez respalda al dólar australiano. El RBA señaló que la actividad económica está recuperándose gradualmente y que el mercado laboral sigue relativamente ajustado. La incertidumbre global persiste, especialmente en torno a la política comercial de EE. UU., aunque los escenarios más extremos ahora se consideran menos probables y la influencia de los aranceles sobre la economía debería ser contenida.

El banco central mantiene una postura cautelosa y expresó su disposición a ajustar la política monetaria a medida que surjan nuevos datos. También remarcó que aún se necesita tiempo para evaluar plenamente los efectos de los recortes anteriores. La reacción del mercado fue inmediata: el AUD/USD subió con fuerza al descartarse en gran medida el riesgo de nuevos recortes, lo que brinda respaldo adicional a la moneda en el corto plazo. Esta pausa cíclica podría prolongarse si la inflación se mantiene elevada y la recuperación económica continúa. Además, el repunte de los precios de las materias primas resulta positivo para Australia, ya que impulsa los ingresos por exportaciones. A esto se suma una aceleración del crecimiento en China, que apunta a una mayor expansión en Australia en el corto plazo.

El par AUD/USD ha superado el nivel de 0,6600 y está probando el retroceso de Fibonacci del 50,0 % de la última tendencia bajista dentro de la tendencia alcista general. Tal como lo demuestran los precios del cobre, que siguen al alza, esta fortaleza de los commodities actúa como viento de cola adicional para el dólar australiano.

También cabe destacar que, medido frente al dólar neozelandés, el dólar australiano muestra un rendimiento notable: el par AUD/NZD alcanzó los 1,14, su nivel más alto desde 2022. Si bien este nivel ha sido poco frecuente en los últimos 12 años, el par cotizaba mucho más alto a fines de la década pasada, lo que sugiere un potencial significativo de nuevas alzas en caso de una recuperación global. Asimismo, se observa una divergencia clara en las posturas de política monetaria entre Australia y Nueva Zelanda.





Fuente: xStation5.