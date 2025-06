Gráfico del día – AUDUSD (03.06.2025)

Las actas del RBA revelan un sesgo moderado en medio de incertidumbres globales Durante la sesión asiática, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) publicó las actas de su última reunión de política monetaria. La entidad recortó su tasa de interés oficial por segunda vez en mayo—tras una reducción inicial en febrero—llevándola al 3,85 %. Las actas mostraron que el banco evaluó tres escenarios: mantener sin cambios, recortar en 25 puntos básicos (pb) o aplicar una reducción más agresiva de 50 pb. Aunque se optó finalmente por el recorte de 25 pb, el solo hecho de haber considerado un recorte de 50 pb se interpreta como una señal de tono marcadamente moderado (dovish). El RBA consideró que un recorte más profundo habría sido prematuro, pero dejó clara su disposición a aplicar estímulos más contundentes si la situación global se deteriora a raíz de la guerra comercial en curso. El consejo del banco subrayó que está preparado para actuar con rapidez en caso de que el entorno internacional se agrave significativamente. El par de divisas AUD/USD ha operado en una tendencia lateral desde principios de mayo, oscilando entre 0.64 y 0.65. Luego del fuerte repunte de ayer y una prueba del límite superior de consolidación, hoy se observa una clara corrección a la baja, atribuida en gran medida al tono moderado reflejado en las actas del RBA. Actualmente, los mercados descuentan con un 80 % de probabilidad un nuevo recorte de tasas en la reunión de julio, y prevén tres recortes adicionales durante 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A esto se suma la incertidumbre persistente en torno a las relaciones entre EE. UU. y China, lo que sigue afectando al dólar australiano. Se espera una conversación telefónica entre los presidentes Trump y Xi más adelante esta semana, lo que podría influir significativamente en el sentimiento del mercado. También se observa que los precios del cobre han entrado en una fase de consolidación, enfrentando dificultades para romper la resistencia en la zona de 9600-9700 USD por tonelada. Las materias primas industriales son un factor clave para el desempeño del dólar australiano, dada la alta correlación de su economía con la demanda de este tipo de insumos. Curiosamente, el dólar australiano pierde valor hoy pese al fortalecimiento del yuan chino (eje invertido), cerrando así la divergencia reciente entre el AUD/USD y el USD/CNH invertido. ____________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp: Acceda aquí



