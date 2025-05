Gráfico del día: AUDUSD (05.05.2025)

El dólar australiano extiende sus ganancias desde finales de la semana pasada en un 0,5%, manteniéndose como la moneda más fuerte entre las divisas del G10, a pesar de la reciente estabilización del dólar estadounidense. Además de la disminución generalizada en la confianza hacia el USD, el tipo de cambio AUD/USD fue respaldado aún más por la histórica victoria del Partido Laborista Australiano en las elecciones parlamentarias del sábado. El partido del Primer Ministro Anthony Albanese obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento por segundo mandato consecutivo, y además arrebató varios escaños al conservador NLP. Peter Dutton, líder del NLP, perdió su propio escaño, reflejando el destino del líder conservador canadiense Pierre Poilievre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La base de la victoria del Partido Laborista Australiano es esencialmente similar al resurgimiento de los liberales en Canadá. A pesar de la creciente popularidad del NLP reaccionario, los temores sobre la influencia de Donald Trump en la situación geopolítica y económica de Australia renovaron el entusiasmo por el partido de Albanese, que los votantes perciben como una opción segura en tiempos de extrema incertidumbre. Más allá del aumento en la confianza del mercado hacia el gobierno actual, el sentimiento hacia el dólar australiano podría mejorar aún más debido a la normalización de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El tipo de cambio AUD/USD es altamente dependiente de las exportaciones de materiales industriales a China, por lo que una reducción del riesgo de guerra comercial y una desaceleración económica en China podría conducir a una mayor apreciación de la moneda. El tipo de cambio ha roto con fuerza por encima del nivel de 0,64, el cual podría servir como soporte ante los nuevos fundamentos macroeconómicos y geopolíticos que están desarrollándose. Fuente: xStation5

