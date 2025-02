Gráfico del día: AUDUSD (11.02.2025)

Las divisas de las antípodas están sujetas a una volatilidad ligeramente superior a la habitual hoy debido a una serie de actualizaciones sobre los aranceles al acero y al aluminio que la nueva administración Trump quiere aumentar. Los nuevos aranceles del 25% anulan todos los acuerdos existentes y entrarán en vigor el 12 de marzo. Sin embargo, el mercado asume que existe la posibilidad de algunas concesiones en las negociaciones entre los países hasta entonces, por lo que la reacción del mercado de divisas a la noticia fue relativamente tranquila. Es en este frente donde estamos viendo aspectos que están aumentando la volatilidad en los mercados del AUD y el NZD hoy. El primer ministro de Australia, Albanese, dijo que Trump estaba considerando eximir a Australia de los cambios arancelarios con respecto al acero, pero el mercado unos minutos después se sorprendió mucho por las palabras de Trump, quien afirmó que no habría excepciones en estas decisiones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La situación es similar para Nueva Zelanda. El ministro de Finanzas de Nueva Zelanda, Willis, anunció hoy que Nueva Zelanda tiene una relación cálida con los EE. UU., lo que prepara el terreno para las discusiones sobre los planes arancelarios. Sin excepción, el mercado está observando de cerca para ver si, después de los recientes intentos de aliviar las presiones arancelarias impuestas por los EE. UU., tal escenario también sucederá ahora. El mercado está esperando y analizando si para el 12 de marzo Trump estará dispuesto a seguir dialogando con otros países en el contexto de una posible flexibilización de los cambios en la política comercial. El par AUDUSD está probando la media móvil exponencial de 50 días (curva azul) por segunda vez, cuya pendiente indica que el par ha estado en una tendencia bajista durante bastante tiempo. Una ruptura por encima de esta zona podría romper esta tendencia y permitir un posible repunte más amplio del dólar australiano. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "