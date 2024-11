Gráfico del día - Bitcoin (04.11.2024)

Desde los máximos del 29 de octubre en 73.600 USD, Bitcoin ya ha caído un 6,60% y, desde las operaciones del viernes hasta el fin de semana, el precio cayó de 71.400 USD a un mínimo local de 67.600 USD el domingo. Hoy, el precio ha bajado un 0,20% y se mantiene en torno a los 68.600 USD. Esta fuerte caída es el resultado de las próximas elecciones en los EE. UU. y una caída significativa de las probabilidades de apuestas a favor de la victoria de Trump. Los especuladores están recogiendo beneficios a medida que se acerca la fecha final de las elecciones. En las últimas semanas, hemos visto beneficios sustanciales en varios activos que reflejaban las fuertes posibilidades de una victoria del candidato republicano. Los mercados de apuestas habían descontado una probabilidad cercana al 70% de la victoria de Trump en el máximo, lo que también había impulsado al alza los índices bursátiles, Bitcoin, el dólar y los rendimientos de los bonos. El fin de semana previo a las elecciones, hemos vivido el estallido de esta pequeña burbuja. A pocas horas de las elecciones de mañana, se espera que la volatilidad del mercado siga aumentando. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La caída significativa del Bitcoin durante el fin de semana y la considerable liquidación del dólar a primera hora de hoy se deben a la reducción de las expectativas de una victoria de Trump, aunque nada ha cambiado fundamentalmente. La caída del mercado de criptomonedas también puede indicar una liquidación similar al comienzo de la sesión de efectivo de EE. UU. más tarde en el día. El mercado de criptomonedas claramente favorece una victoria republicana. Por lo tanto, la volatilidad podría seguir siendo elevada esta semana. Por otro lado, a largo plazo, no debería tener un impacto importante. Desde una perspectiva neutral, se han tomado muchas medidas para regular este mercado, incluida la introducción de productos BTC y ETF durante la presidencia de Joe Biden, a pesar del escepticismo inicial. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "