Gráfico del día: Bitcoin (12.11.2024)

El comienzo de la semana en los mercados financieros internacionales ha estado marcado por enormes repuntes en el sector de las criptomonedas. Bitcoin se cotiza actualmente a $89,000, un nuevo máximo histórico, y Ethereum se cotiza en la zona de $3300, el nivel más alto desde julio de este año. Los inversores ahora están atentos a si los aumentos iniciados después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de EE. UU. podrán alcanzar una escala que lleve a romper la barrera psicológica de $90,000 y $100,000. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Vale la pena señalar que, a pesar de los aumentos actuales, la asignación neta de fondos en ETF al contado no es grande y se mantiene en niveles relativamente estables. Desde un punto de vista técnico, vale la pena tener en cuenta que la escala actual de los repuntes, es decir, su dinámica, es relativamente grande en comparación con el contexto histórico, lo que puede limitar el posible ritmo de aumentos adicionales Fuente: xStation

