Gráfico del día: Bitcoin (16.12.2024)

Bitcoin retomó su tendencia alcista a principios de semana y alcanzó nuevos máximos históricos por encima de los 106.000 dólares. Aunque algunos de los beneficios ya se han borrado debido al débil sentimiento en Asia y, por lo tanto, en Europa, la mayor criptomoneda se mantiene por encima de los 104.000 dólares. Las entradas netas en ETF al contado se mantienen en niveles altos cuando se trata de la criptomoneda más popular, aunque cuando se trata de Ethereum, los datos del viernes no inspiran optimismo, debido a las entradas netas solo marginales. Esta correlación puede mostrar que en este punto del ciclo, es Bitcoin el que siempre ha mantenido el liderazgo en lo que respecta al interés de los inversores. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al mismo tiempo, Ethereum está subiendo un 1,32% y se está asentando en la región de los 4.000 dólares. Otras criptomonedas están perdiendo valor en su mayor parte. Las entradas netas mantienen un impulso ascendente estable. Fuente: XTB El Ethereum, por el contrario, a finales de la semana pasada no despertó tanto interés entre los inversores. Fuente: XTB BITCOIN ETF (Intervalo D1) Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "