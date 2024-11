Gráfico del día - Bitcoin (18.11.2024)

Bitcoin está subiendo un 2,30% hoy y alcanza los 91.900 dólares. Durante el fin de semana, el sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas continuó, respaldado por las noticias de nuevos nombramientos en el gabinete político de Donald Trump. La transferencia oficial de poder se producirá en enero de 2025, pero ya sabemos que muchos miembros de la nueva administración tienen opiniones a favor de las criptomonedas. Durante la campaña electoral, las empresas del sector blockchain apoyaron claramente al Partido Republicano. La suma total gastada en actividades electorales podría haber superado los 130 millones de dólares. Después de la sólida victoria de Donald Trump y el Partido Republicano, ahora estamos viendo los efectos de estos esfuerzos. Trump es considerado un presidente a favor de las criptomonedas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Uno de los principales objetivos de la industria de las criptomonedas es nombrar a un presidente de la SEC favorable a las criptomonedas para sustituir a Gary Gensler y presionar a favor de marcos regulatorios para integrar las criptomonedas en el sistema financiero estadounidense. Con 274 candidatos pro-criptomonedas elegidos para la Cámara de Representantes y 20 para el Senado, los super PAC de criptomonedas han fortalecido efectivamente la influencia bipartidista en el Congreso. Los representantes y grupos de la industria están colaborando activamente con el equipo de transición de Trump para dar forma a la política regulatoria y la selección de personal, abogando por posibles candidatos para la presidencia de la SEC, como los ex comisionados Dan Gallagher y Paul Atkins. Las propuestas clave incluyen: Nombrar un presidente de la SEC favorable a las criptomonedas para reemplazar a Gary Gensler.

Proponer la transferencia de la supervisión federal sobre las regulaciones de activos digitales de la SEC a la CFTC.

Apoyar el establecimiento de una reserva nacional de criptomonedas.

Respaldar marcos regulatorios más claros y favorables para la industria de las criptomonedas.

Posible nombramiento de un funcionario de políticas de criptomonedas en la Casa Blanca.

Mayor participación política y financiera por parte de los PAC y figuras pro-criptomonedas para influir en la legislación y las regulaciones. Bitcoin está subiendo un 2,30% hoy para alcanzar los $91.900. Durante el fin de semana, observamos la rotación de capital hacia proyectos más grandes desde el mercado de altcoin. Proyectos como XRP, Cardano y Hedera experimentaron aumentos del 20 al 30 %. Bitcoin ETF (Intervalo D1) Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "