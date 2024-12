Grafico del día - Bitcoin (20.12.2024)

Bitcoin retrocede desde máximos históricos mientras la postura agresiva de la Fed disminuye el entusiasmo por las criptomonedas, aunque la demanda estructural de los ETFs sigue siendo sólida. La principal criptomoneda retrocedió más del 10% desde su máximo histórico por encima de los $108,000, destacando cómo las expectativas de política monetaria continúan influyendo en las valoraciones de los activos digitales a pesar de la creciente adopción institucional. Estadísticas clave del mercado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio actual: $97,343

$97,343 Máximo histórico reciente: $108,000+

$108,000+ Cambio semanal: -10%

-10% Rendimiento anual: +140%

+140% Ganancia desde la elección en EE. UU.: +45%

+45% Flujos diarios de ETF: -$491.4M Impacto de la Política de la Fed La fuerte corrección de las criptomonedas refleja la reacción general del mercado ante la perspectiva cautelosa de la Reserva Federal sobre los recortes de tasas. Aunque la Fed cumplió con el esperado tercer recorte consecutivo de tasas, su proyección para 2025 resultó menos acomodaticia de lo previsto, lo que desencadenó toma de ganancias en activos de riesgo. Flujos de ETF A pesar de la volatilidad del precio, los flujos acumulados de ETF en 20 días se mantienen fuertemente positivos en $6.93 mil millones, lo que sugiere un apetito institucional sostenido. Los productos de BlackRock iShares y Fidelity Wise Origin continúan dominando las entradas, indicando que el mercado de ETF spot está madurando como un factor clave en el descubrimiento de precios del bitcoin. Desarrollos Institucionales La postura pro-cripto de Trump y los planes para una reserva estratégica de bitcoin han brindado un apoyo fundamental desde las elecciones de noviembre. Mientras tanto, El Salvador, a pesar de alcanzar un acuerdo con el FMI por $1.4 mil millones, ha reafirmado su compromiso con bitcoin como moneda de curso legal, con la directora de la Oficina de Bitcoin, Stacy Herbert, anunciando la acumulación continua de los 5,968 BTC del país (valorados en $594 millones). Esto ocurre mientras el acuerdo del FMI estipula que los pagos de impuestos estarán limitados a dólares estadounidenses. En el frente institucional, la aprobación de la SEC de ETFs duales de Bitcoin y Ethereum de Hashdex y Franklin Templeton marca otro hito en la adopción generalizada de las criptomonedas. La solicitud de Franklin Templeton recibió una autorización acelerada debido al cumplimiento con los estándares existentes de fideicomisos basados en materias primas, ampliando aún más el acceso institucional a los activos digitales. Perspectiva para 2025 Si bien la volatilidad a corto plazo puede persistir a medida que los mercados digieren la trayectoria de la política de la Fed, la demanda estructural de ETFs y la posible claridad regulatoria bajo una administración de Trump podrían brindar apoyo. La interacción entre la política monetaria, la adopción institucional y los desarrollos políticos sugiere que bitcoin seguirá siendo sensible tanto a factores macroeconómicos como a catalizadores específicos del criptomercado hasta 2025.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "