Grafico del día - Bitcoin (24.06.2024)

Bitcoin registró un fuerte repunte, recuperándose hasta superar los $105,000 luego de una venta masiva durante el fin de semana que rompió el umbral psicológico de los $100,000. Los analistas atribuyeron la recuperación a un acuerdo de paz de última hora entre Israel e Irán, lo que calmó a los mercados y reactivó el apetito por el riesgo. Actualmente, los principales índices bursátiles estadounidenses también se acercan a máximos históricos. El sentimiento de riesgo se vio aún más impulsado por comentarios de dos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), Michelle Bowman y Christopher Waller, quienes manifestaron su apoyo a una posible subida de tasas tan pronto como en julio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el ámbito regulatorio, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) confirmó que está explorando la posibilidad de incluir Bitcoin y otros activos digitales en las evaluaciones de solvencia crediticia durante el proceso de aprobación hipotecaria. Esto podría representar el primer paso hacia una adopción más amplia de las criptomonedas en el mercado crediticio estadounidense. A pesar de la reciente caída del mercado, los ETF de Bitcoin al contado registraron entradas netas por aproximadamente $350 millones el lunes —el décimo día consecutivo de alzas— contribuyendo así a la recuperación del domingo. Por otro lado, Metaplanet Inc. aprobó una nueva ronda de financiamiento para adquirir aproximadamente $5,000 millones en Bitcoin en nombre de su subsidiaria, Metaplanet Treasury Corp., con sede en Florida. Texas está en camino de convertirse en el primer estado de EE. UU. en incluir Bitcoin en su hoja de balance, luego de que el gobernador Greg Abbott firmara el proyecto de ley SB21, que establece una reserva estratégica financiada con fondos públicos —una medida que, según varios analistas, podría inspirar acciones similares en todo el país. Todos estos desarrollos están contribuyendo a la creciente adopción institucional agresiva de Bitcoin, impulsando su precio, que sigue por encima del umbral de los $100,000. Fuente: xStation 5

