Gráfico del día – CACAO (17.07.2025)

La mañana del jueves trae una marcada caída en los precios del cacao — los futuros del cacao en la ICE (CACAO) retroceden más del 3 %, volviendo a niveles de precios no vistos desde el otoño de 2024. Si bien los precios siguen elevados en términos históricos, el sentimiento del mercado se enfría ante señales de debilitamiento de la demanda, especialmente en Europa, lo que empieza a generar presión bajista. Datos preocupantes del sector europeo de procesamiento de cacao apuntan a una fase prolongada de destrucción de demanda, en medio de unos costes de materias primas persistentemente altos. Principales indicadores del mercado del cacao La molienda de cacao en Europa cayó un 7,2 % interanual en el segundo trimestre de 2025, prolongando la tendencia descendente iniciada en 2023 — la mayor caída en dos décadas. El descenso trimestre a trimestre fue del 6,9 % . Alemania, el principal procesador de cacao del continente, registró un desplome interanual del 17 % , y algunas empresas, como Hanseatisches Chocoladen Kontor , abandonaron el mercado por completo.

La producción mundial de cacao se redujo un 12,9 % en la campaña 2023/24 , principalmente debido a enfermedades de los cultivos, envejecimiento de los árboles y fenómenos climáticos irregulares en Costa de Marfil y Ghana , responsables en conjunto de cerca del 60 % de la oferta global . Estas cifras han contrarrestado en parte el impacto negativo de la caída de la demanda.

Para la campaña 2024/25 se prevé un repunte de la producción del 7,8 % , pero los precios elevados y las restricciones logísticas continúan limitando la demanda. El cacao alcanzó un máximo histórico de 12.000 USD/tonelada a principios de 2025, y actualmente cotiza en torno a 9.000 USD , con los futuros anticipando niveles cercanos a los 7.300 USD — aún muy por encima de los promedios históricos.

La brecha de precios entre manteca de cacao y cacao en polvo se amplía rápidamente , con los precios de la manteca aumentando un 25 % más rápido que los del polvo. Esto está comprimiendo los márgenes de los fabricantes de chocolate premium y aumentando el riesgo de sustitución por aceites vegetales u otras grasas alternativas.

Los costes energéticos han subido un 40 % desde 2020 , lo que ha reducido aún más los márgenes de beneficio en las plantas procesadoras europeas — una tendencia reflejada en el deterioro de resultados de firmas como Barry Callebaut .

Los inventarios de cacao en puertos monitoreados por ICE están en aumento, lo que indica un alivio en las presiones del lado de la oferta. El equilibrio entre oferta y demanda ha mejorado notablemente, disipando en gran medida los temores de escasez severa, a pesar de las enfermedades persistentes y la volatilidad climática en África Occidental. CACAO (Gráfico Diario – D1) En el marco temporal diario, los contratos de cacao han retrocedido a niveles vistos por última vez en el cuarto trimestre de 2024. Se está formando un potencial patrón bajista de hombro-cabeza-hombro, con resistencias relevantes en la zona de los 11.200 USD y 12.500 USD, y una línea de cuello cerca de los 6.300 USD/tonelada. Una ruptura confirmada por debajo de este nivel podría abrir paso a una prueba de la zona de los 5.000 USD/tonelada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

