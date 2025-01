Gráfico del día - CHN.cash (02.01.2025)

El mercado de valores chino está experimentando fuertes caídas hoy, cayendo entre un 2,65 y un 3,15 %. El sentimiento más débil en los índices puede atribuirse a lecturas significativamente más bajas del informe PMI global de Caixin/S&P para la industria manufacturera en diciembre, que cayó a 50,5. Los economistas esperaban una lectura de 51,7. La lectura, que cayó desde 51,5 en noviembre, refleja una expansión marginal en la industria manufacturera, con un debilitamiento de la demanda de exportaciones en medio de las incertidumbres en torno al comercio mundial. El principal índice de referencia CHN.cash ha bajado un 3,15 % hoy a 7.059 puntos, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong ha bajado un 2,60 % a 19.560 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La caída más amplia del mercado subraya las preocupaciones de los inversores sobre los desafíos económicos, a pesar de la promesa del presidente Xi Jinping de implementar políticas de crecimiento proactivas. Los débiles datos de manufactura y las preocupaciones sobre la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han empeorado la confianza, y los pedidos de exportación se han reducido por cuarta vez en cinco meses. El yuan offshore se fortaleció ligeramente a 7,3224 frente al dólar, recuperando algo de terreno después de haber alcanzado mínimos de varios años a principios de esta semana. Los inversores ahora esperan que los responsables políticos adopten más medidas de estímulo para estabilizar el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo. Fuente: xStation 5

