Gráfico del día: el Oro cae por debajo del nivel psicológico de 4.000🟡📉 (01.07.2026)

El Oro ha vuelto a situarse por debajo de la barrera psicológica de los 4.000 dólares por onza, permaneciendo atrapado en mínimos de ocho meses. El metal precioso sigue bajo una intensa presión debido al aumento de las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés en Estados Unidos. Los volúmenes de negociación continúan siendo reducidos ante una semana cargada de importantes datos macroeconómicos, mientras que la tendencia técnica bajista todavía no muestra señales de un cambio.

La presión bajista ha llevado a los contratos del Oro a cotizar por debajo de la media móvil exponencial de 300 períodos (EMA300, negra) por primera vez desde octubre de 2023. Las principales medias móviles confirman un sólido escenario bajista, con las medias de corto plazo situándose por debajo de las de largo plazo y el precio manteniéndose de forma consistente bajo la EMA10 (amarilla). El contrato continúa replicando el comportamiento inverso del Índice del Dólar Estadounidense (USDIDX, azul claro, invertido). Actualmente, el precio pone a prueba los niveles de soporte registrados en octubre de 2025, borrando por completo el 100% del fuerte movimiento alcista observado entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Fuente: xStation5

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