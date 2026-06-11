- La continua caída del oro encuentra un respiro hoy después de retroceder un 8,8% en la semana
- Ha roto soportes clave (Fibonacci) y el nivel de 4.000 $ aparece como próximo objetivo psicológico
- La presión bajista viene principalmente de tipos de interés altos en EE. UU. y menor atractivo del oro
- El conflicto geopolítico y una inflación subyacente más débil han frenado parcialmente nuevas caídas
- La continua caída del oro encuentra un respiro hoy después de retroceder un 8,8% en la semana
- Ha roto soportes clave (Fibonacci) y el nivel de 4.000 $ aparece como próximo objetivo psicológico
- La presión bajista viene principalmente de tipos de interés altos en EE. UU. y menor atractivo del oro
- El conflicto geopolítico y una inflación subyacente más débil han frenado parcialmente nuevas caídas
El oro detuvo hoy su racha de fuertes caídas, que había llevado al precio del metal a retroceder un 8,8% en la semana. Los futuros rompieron varios niveles sólidos de soporte y actualmente cotizan en sus mínimos desde noviembre de 2025, en torno a los 4.080 dólares por onza. Una recuperación del apetito por el riesgo ha retrasado una prueba del nivel psicológico de los 4.000 dólares, pero las perspectivas más restrictivas sobre los tipos de interés en Estados Unidos sugieren que la presión bajista sobre el metal precioso podría continuar.
El oro sigue bajo una intensa presión vendedora, habiendo perforado una serie de niveles clave de soporte, incluidos los retrocesos de Fibonacci del 50% (4.670 $), 61,8% (4.500 $) y, más recientemente, el 78,6% (4.250 $). La ruptura agresiva de estas barreras ha llevado el precio hasta los 4.085,64 $, dejando al metal expuesto a una posible prueba del nivel psicológico de los 4.000 $. El indicador RSI ha caído hasta 26,1, lo que señala condiciones de mercado profundamente sobrevendidas.
¿Qué está impulsando hoy el precio del oro?
-
Escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán: Los nuevos ataques con misiles y drones en Oriente Medio han frustrado las expectativas de un alto el fuego. El petróleo ha frenado su subida (-2,6%) después de que EE. UU. anunciara la “conclusión” de su operación, que Donald Trump calificó como un “castigo por haber negociado durante demasiado tiempo”. Por su parte, Irán ha calificado el alto el fuego de “irrelevante” tras el reciente intercambio de fuego, lo que refuerza la visión de un conflicto prolongado e incierto. Esto, a su vez, alimenta expectativas más restrictivas sobre la política monetaria en EE. UU.
-
Política de la Fed y tipos de interés elevados: El dato de inflación (CPI) del 4,2% interanual ha consolidado las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés altos durante más tiempo. Dado que el oro no ofrece rentabilidad, este escenario reduce su atractivo, especialmente tras las recientes subidas que ya lo han llevado a niveles históricamente elevados.
-
Apoyo parcial de una inflación subyacente más suave:: Aunque la inflación general sorprendió al alza al volver por encima del 4%, la inflación subyacente mensual creció solo un 0,2% (2,9% interanual, en línea con lo previsto). Este dato algo más moderado ha dado cierto respiro a los metales preciosos, ayudando a frenar la tendencia bajista a corto plazo.
La bolsa hoy: Renovado apetito por el riesgo a pesar de los ataques entre EE. UU. e Irán
¿Qué esperar para la plata en 2026 tras caer 47% desde máximos?
Cierre de Mercado: Acciones de EE.UU. caen con tecnológicas bajo presión
Resumen Diario: Acciones y oro de rodillas mientras EE.UU. continuará los ataques contra Irán (10.06.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "