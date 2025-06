Gráfico del día – EUR/USD (11.06.2025)

EUR/USD (gráfico en intervalo de 1 hora) El gráfico del EUR/USD muestra una zona de resistencia fuerte entre 1.144 y 1.150, que históricamente tiende a generar presión vendedora. Si los datos de inflación se sitúan significativamente por debajo de lo previsto, podríamos ver una ruptura al alza en el gráfico, impulsada por la debilidad del dólar y el aumento de expectativas del mercado sobre recortes de tasas más agresivos por parte de la Reserva Federal. Incluso la simple ausencia de un repunte en el dato del IPC podría ser interpretada por el mercado como un signo dovish (acomodaticio). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, casi todos los indicadores —desde los índices ISM manufacturero y de servicios hasta las expectativas de inflación relevadas por la Universidad de Michigan— apuntan a una percepción creciente de presiones inflacionarias, tanto por parte de consumidores como de empresas. Si el dato de inflación sorprende al alza, la resistencia entre 1.144–1.150 podría consolidarse aún más, con el riesgo de un retroceso hacia el retroceso de Fibonacci del 61,8 % de la última onda bajista, ubicado en torno a 1.138. Source: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "