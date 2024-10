Gráfico del día: EUR-USD (13.09.2024)

La eurozona y Estados Unidos muestran indicadores económicos contrastantes: el BCE ha iniciado recortes de tasas, mientras que las expectativas del mercado apuntan a recortes potencialmente más rápidos y mayores por parte de la Reserva Federal. Esta divergencia en las perspectivas de política monetaria podría afectar significativamente al par EUR/USD en los próximos meses. El Banco Central Europeo (BCE) ha recortado sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos, con la tasa de facilidad de depósito ahora en el 3,50%. Esta decisión se produce cuando el índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona aumentó un 2,2% interanual en agosto, acercándose al objetivo del 2% del BCE. Mientras tanto, el índice de precios al consumo de EE. UU. aumentó un 0,3% intermensual en agosto, superando el aumento esperado del 0,2%. Estas cifras subrayan las condiciones económicas contrastantes en las dos regiones, con Europa centrándose en estimular el crecimiento mientras que EE. UU. continúa combatiendo las presiones inflacionarias. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Un factor clave en la decisión del BCE fue la persistente debilidad del crecimiento económico de la eurozona. El PIB de la región creció apenas un 0,2% en el segundo trimestre de 2024, una cifra revisada a la baja desde una estimación inicial del 0,3%. Alemania, la mayor economía del bloque, se contrajo un 0,1%. En cambio, la economía estadounidense ha mostrado más resiliencia, con un mercado laboral ajustado y un gasto de consumo robusto, a pesar de las agresivas subidas de tasas de la Fed durante el año pasado. El mercado prevé recortes de tasas más rápidos de la Fed, lo que podría impulsar el EUR/USD Si bien el BCE ya ha comenzado su ciclo de flexibilización, los participantes del mercado creen cada vez más que la Reserva Federal tendrá que recortar las tasas más rápido y de forma más agresiva de lo previsto anteriormente. Este cambio de expectativas está impulsado por varios factores: El expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Dudley, ha abogado por un recorte de 50 puntos básicos, afirmando que los tipos actuales están entre 150 y 200 puntos básicos por encima del tipo neutral. Los datos económicos recientes de Estados Unidos, incluidas las decepcionantes cifras de vacantes de empleo, han respaldado la necesidad de recortes de tasas más sustanciales. La persistente fortaleza del dólar estadounidense ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en las exportaciones estadounidenses y la estabilidad financiera mundial. Los analistas ahora pronostican que la Fed podría recortar las tasas en hasta 125 puntos básicos para fines de 2024, lo que potencialmente llevaría la tasa de fondos federales a entre el 4,0% y el 4,25%. Se trata de una vía de flexibilización más agresiva que la que se espera actualmente para el BCE, que se proyecta que reduzca su tasa de interés principal al 3,5% durante el mismo período. La anticipación de recortes de tasas más rápidos y mayores por parte de la Fed podría tener implicaciones significativas para el par EUR/USD: Debilidad del dólar: Las expectativas de una flexibilización más agresiva de la Fed podrían conducir a un debilitamiento del dólar estadounidense, lo que podría impulsar al par EUR/USD al alza. El diferencial de rendimiento se estrecha: como se espera que la Fed recorte las tasas más rápidamente que el BCE, el diferencial de tasas de interés entre las dos monedas podría reducirse, lo que haría que el euro sea relativamente más atractivo. A pesar de estas expectativas, es importante señalar que las decisiones políticas reales seguirán dependiendo de los datos. El enfoque de la Fed respecto de los recortes de tasas estará influenciado por los datos económicos entrantes, en particular las cifras de inflación y empleo. Cualquier sorpresa en estos indicadores podría llevar a cambios rápidos en las expectativas del mercado y, en consecuencia, en el tipo de cambio EUR/USD. De cara al futuro, la trayectoria del par EUR/USD probablemente estará determinada por cómo se desarrollen estas expectativas divergentes de política monetaria. Si bien el mercado anticipa actualmente recortes más rápidos de la Fed, el ritmo y la magnitud reales de la flexibilización de ambos bancos centrales serán cruciales para determinar la dirección del par. Los operadores e inversores deberán seguir de cerca la publicación de datos económicos y las comunicaciones de los bancos centrales en busca de señales de cualquier cambio en las posturas políticas. EUR-USD (intervalo D1) El EUR/USD está intentando actualmente mantenerse por encima de la resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, y hoy está ganando terreno debido a la mayor probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos. El par ha estado en una tendencia bajista durante el último mes, caracterizada por máximos y mínimos decrecientes. El RSI, actualmente en territorio neutral, está mostrando signos de divergencia bajista, con mínimos y máximos decrecientes. El MACD está indicando un potencial de crecimiento debilitado. Para que los bajistas recuperen el control, debe romperse el soporte de retroceso de Fibonacci del 78,6% en 1,10444. Este nivel actuó como un fuerte soporte hace dos semanas y se mantuvo con éxito durante cinco sesiones consecutivas, lo que ayudó a crear un impulso alcista posterior. Para que los alcistas recuperen el control, debe romperse el máximo de la semana pasada en 1,11082. Un cierre exitoso por encima de este nivel indicaría el final de la tendencia bajista actual. Fuente: xStation5



