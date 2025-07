Gráfico del día: EUR/USD (28.07.2025)

Tras el anuncio de un acuerdo preliminar en materia comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, el tipo de cambio EUR/USD cayó y el dólar estadounidense se fortaleció notablemente. Los mercados reaccionaron al acuerdo, que impone un arancel del 15 % a los productos importados desde la UE hacia Estados Unidos y compromete a la Comisión Europea a adquirir energía y productos agrícolas de EE. UU. por un valor de 750.000 millones de dólares, además de una inversión adicional de 800.000 millones en la economía estadounidense, lo que generó una mayor demanda del dólar. El dólar estadounidense se había debilitado considerablemente debido a la incertidumbre en torno a la política comercial del presidente Trump, pero el acuerdo parece centrarse principalmente en reducir el riesgo en EE. UU., lo que ayuda a revertir la caída del dólar. Además, el EUR/USD cayó hasta 1,1670 al inicio de la sesión, un movimiento reforzado por la percepción de que los riesgos comerciales en EE. UU. se han reducido, mientras que los exportadores europeos enfrentan aún barreras adicionales y persisten dudas sobre los detalles del acuerdo. En la práctica, el acuerdo también aclara el tratamiento arancelario de los sectores estratégicos: se aplicará una tasa del 15 % a las exportaciones de semiconductores desde la UE hacia EE. UU., mientras que se establecerá una tasa del 0 % para el intercambio de equipos de semiconductores en ambas direcciones, en línea con compromisos previos por parte del bloque europeo. La lista de productos cubiertos por la tarifa cero incluye, además, aeronaves y repuestos, productos químicos específicos, medicamentos genéricos, productos agrícolas clave y recursos naturales críticos, aunque los funcionarios reconocen que algunos productos requerirán una negociación futura, especialmente los productos como las bebidas alcohólicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar del carácter preliminar del acuerdo, este ha reducido la incertidumbre inmediata en torno a las tensiones comerciales transatlánticas, lo que ha provocado un fortalecimiento del dólar al disminuir las primas de riesgo percibidas. Esta reacción refleja la expectativa del mercado de que el acuerdo responde principalmente a intereses de EE. UU., mientras que el euro sigue enfrentando desafíos estructurales, lo que presiona el tipo de cambio EUR/USD a la baja en el corto plazo. A pesar de las caídas registradas hoy, el par EUR/USD se mantiene en una tendencia alcista estable (de largo plazo), según las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días. Mientras el par no rompa por debajo de la media exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico), las caídas de hoy no modifican la tendencia desde una perspectiva técnica. El RSI de 14 días está descendiendo hacia los 50 puntos (valores ligeramente elevados, pero dentro del rango medio). Fuente: xStation

