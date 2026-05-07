Gráfico del día: EUR/USD al alza, pero sigue siendo un juego de expectativas, no una tendencia

En la sesión de hoy, el EUR/USD se fortalece alrededor de la zona de 1,17, pero el movimiento no está impulsado por un único factor dominante. En cambio, refleja una combinación de varios impulsos paralelos, incluyendo tasas sin cambios tanto por parte de la Fed como del BCE, una mejora en el sentimiento vinculada a una posible desescalada de las tensiones en torno a Irán, y datos industriales alemanes mejores de lo esperado. Es importante destacar que la apreciación actual parece más una revalorización de expectativas que un cambio duradero en los fundamentos subyacentes.



Fuente: xStation

¿Qué está moldeando la acción del precio del EUR/USD?

La Fed mantiene tasas, pero el mercado ya descuenta recortes

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, mientras señaló una desaceleración gradual en el impulso económico y una creciente sensibilidad en el mercado laboral. Al mismo tiempo, la inflación en Estados Unidos aún no está completamente bajo control, especialmente en servicios e inflación subyacente, donde las presiones de precios siguen siendo persistentes.

A pesar de ello, los mercados descuentan cada vez más futuros recortes de tasas, no como respuesta a una rápida caída de la inflación, sino más bien como reacción a un posible debilitamiento de la actividad económica. Este escenario reduce el atractivo del dólar estadounidense y gradualmente respalda al EUR/USD a través de expectativas de una reducción en el diferencial de tasas de interés.

El BCE sigue siendo cauteloso, sin un camino automático hacia más subidas

El Banco Central Europeo también dejó las tasas sin cambios, manteniendo una postura de comunicación cautelosa y dependiente de los datos. Aunque algunas previsiones todavía contemplan un mayor endurecimiento monetario, la visión predominante sigue siendo de estabilización y decisiones guiadas por la inflación más que por un ciclo agresivo de subidas de tasas.

Al mismo tiempo, la mejora en los datos de la economía real, especialmente en Alemania, está limitando las expectativas previas de una desaceleración más profunda en la eurozona, apoyando a la moneda única a través del canal de actividad económica más que únicamente por expectativas de política monetaria.

Geopolítica y esperanzas de un acuerdo con Irán

Los informes sobre una posible desescalada de las tensiones relacionadas con Irán están mejorando el sentimiento global de riesgo. Una caída en la prima de riesgo geopolítico reduce la demanda del dólar como tradicional activo refugio, al tiempo que beneficia a activos sensibles al riesgo como el euro.

Además, una posible relajación de las tensiones en Oriente Medio reduce la presión sobre los precios de la energía, lo que a medio plazo podría disminuir las presiones inflacionarias y fortalecer las expectativas de una postura más acomodaticia por parte de la Fed.

Alemania sorprende al alza y mejora el sentimiento europeo

Los datos industriales alemanes mejores de lo esperado son un elemento importante del panorama actual del mercado. En un contexto marcado previamente por preocupaciones sobre el estancamiento en Europa, esta publicación está ayudando a estabilizar la percepción sobre la eurozona.

Como resultado, el euro comienza a ser visto no solo desde la perspectiva de una debilidad cíclica, sino también como una alternativa relativamente estable frente al dólar estadounidense, especialmente en un entorno de expectativas cambiantes sobre política monetaria.

Qué más está influyendo en el mercado de fondo

Más allá de las decisiones de los bancos centrales y de los datos macroeconómicos, el principal motor sigue siendo el ritmo de cambio en las expectativas del mercado respecto a la futura política de la Fed y el BCE. Actualmente, el mercado se encuentra en una fase de reajuste de expectativas más que en un cambio completo del ciclo económico.

Esto hace que el EUR/USD sea particularmente sensible a los próximos datos y a la comunicación de los bancos centrales, que podrían confirmar o desafiar el escenario de una flexibilización monetaria más rápida en Estados Unidos combinada con una política relativamente estable en Europa. En este entorno, incluso datos europeos moderadamente positivos pueden respaldar al euro en el corto plazo, aunque la sostenibilidad de la tendencia dependerá finalmente de si la Fed avanza realmente hacia una política monetaria más flexible.