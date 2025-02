Gráfico del día - EURSEK (29.01.2025)

El Riksbank baja la tasa de interés al 2,25% en medio de la débil actividad económica Hace apenas unos momentos, el Banco Central de Suecia (Riksbank) anunció su decisión sobre los tipos de interés. El Riksbank redujo su tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales hasta el 2,25%, lo que eleva la flexibilización total de la política monetaria en el ciclo actual a 1,75 puntos porcentuales desde mayo. La decisión estuvo en línea con las expectativas. Los bancos suecos SEB y Swedbank anticipan al menos un recorte adicional de tasas este año, lo que podría reducir la tasa de interés al 2,0%. La presión inflacionaria se alinea con el objetivo del 2%, mientras que la actividad económica sigue siendo débil pero muestra signos de recuperación. El banco mantuvo su pronóstico de diciembre, pero sigue dispuesto a ajustar los tipos si la inflación o la dinámica del crecimiento cambian. Se espera que la tasa más baja impulse gradualmente la demanda, beneficiando tanto a los hogares como a las empresas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Previsiones bancarias

Swedbank prevé un crecimiento del PIB del 2% en 2025 y del 3% en 2026, junto con un aumento de los precios inmobiliarios del 5% y el 7%, respectivamente. El banco espera que el consumo de los hogares se acelere de aquí al verano, impulsado por unas tasas de interés más bajas, un aumento de los salarios reales y una reducción de los impuestos. Del mismo modo, SEB prevé un cambio de tendencia en 2025, en función de que la mejora de las finanzas de los hogares impulse el consumo. Reacción sobre el EURSEK La decisión anunciada cumplió las expectativas del mercado. La declaración del Riksbank también se mantuvo en consonancia con sus previsiones anteriores. Como resultado, no hubo una reacción significativa en el tipo de cambio del EURSEK tras el anuncio. Tras un breve período de mayor volatilidad, el tipo de cambio ha vuelto a los niveles anteriores al anuncio.

Fuente: xStation 5

