Grafico del día: EURUSD (16.06.2025)

El EUR/USD se acerca nuevamente a una resistencia clave cercana a 1,16, pese a la especulada corrección en el mercado de opciones y alzas en las tasas de interés en EE. UU. Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) ha indicado que un euro fuerte no es motivo de preocupación, y los nuevos factores geopolíticos podrían apuntar a una continuación del sentimiento alcista hacia la segunda moneda más negociada del mundo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 BCE frente al equilibrio de riesgos El aumento del conflicto en Oriente Medio está obligando al Banco Central Europeo (BCE) a revisar sus perspectivas económicas. Desde comienzos de año, los responsables de política monetaria de la Eurozona han mostrado mayor preocupación por la deflación que por la inflación, la cual en algunas economías ha caído por debajo del objetivo, principalmente debido al descenso de los precios de la energía. No obstante, la presión alcista sobre los precios del petróleo y la incertidumbre en torno a las cadenas de suministro podrían sostener precios energéticos globales más altos, lo que también representa un riesgo para la producción industrial europea. Ante estos riesgos emergentes, los miembros del BCE están abogando por una mayor flexibilidad. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, destacó hoy que, dadas las condiciones cambiantes, “no es prudente acostumbrarse a la ‘misión cumplida’ en cuanto a la inflación”. Por su parte, Luis de Guindos señaló que el equilibrio de riesgos inflacionarios en la Eurozona sigue siendo en general equilibrado, aunque en el mediano plazo los aranceles podrían afectar tanto al crecimiento económico como a la inflación. De Guindos también afirmó que un tipo de cambio en torno a 1,15 no representa un problema para la política monetaria, y que no espera una apreciación marcada del euro en el corto plazo. Nuevos fundamentos en el horizonte El diferencial de rendimiento entre los bonos alemanes y los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene estable pese al reciente repunte del EUR/USD. Aunque los factores monetarios podrían sugerir que el euro está sobrevalorado, un análisis más profundo de otros fundamentos muestra que la segunda moneda más negociada del mundo aún tiene margen para seguir apreciándose. Las recientes turbulencias geopolíticas han impulsado flujos de capital hacia monedas refugio, favoreciendo al euro gracias a una inflación controlada, perspectivas de recuperación económica y estabilidad institucional. Además, el mercado podría reaccionar de forma exagerada a señales moderadas por parte de Jerome Powell tras la decisión sobre las tasas de interés del miércoles. Aunque no se espera un alza de tasas en la próxima reunión, la Reserva Federal está bajo presión para mostrar sus cartas y abordar la inflación esperada junto con las señales mixtas provenientes del mercado laboral. Un gráfico de puntos moderado podría, por tanto, empujar nuevamente el diferencial de rendimiento hacia los máximos recientes en el EUR/USD. Fuente: XTB Research

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "