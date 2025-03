Gráfico del día – EURUSD (27.03.2025)

El EURUSD rebota tras más de una semana de caídas continuas, pero este alivio podría ser de corta duración. El endurecimiento de las fricciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, una posible lectura agresiva del índice PCE de inflación este viernes, y las diversas posturas de los miembros del Banco Central Europeo (BCE) están tirando del par de divisas en diferentes direcciones, lo que resalta el riesgo de alta volatilidad. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 La UE se prepara para responder a los aranceles La Comisión Europea aún no ha tomado represalias contra los productos estadounidenses. Sin embargo, con la imposición de nuevos aranceles recíprocos programada para el 2 de abril y la entrada en vigor de aranceles a los automóviles el 3 de abril, las autoridades de la UE están preparando un conjunto de herramientas de política comercial como posible respuesta. Actualmente, los aranceles de la UE sobre importaciones estadounidenses son hasta 2 puntos porcentuales más altos que los que impone Estados Unidos a productos europeos, afectando a mercancías por un valor de €26 mil millones, según Bloomberg y UNCTAD. Aunque incrementar los aranceles existentes parece la solución más sencilla, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) advierte que el margen de maniobra es limitado y que nuevos aranceles podrían perturbar aún más las cadenas de suministro. Entre las posibles medidas que se están considerando destacan: El uso del Instrumento Anticoerción (ACI) para contrarrestar presiones económicas.

Restringir el acceso de empresas estadounidenses a los mercados de capital europeos.

Normativas específicas contra las grandes tecnológicas de EE. UU. BCE: intenso debate sobre el recorte de tasas en abril A falta de tres semanas para la próxima reunión de política monetaria del Consejo de Gobierno del BCE, el debate en torno a las tasas de interés en la Eurozona empieza a clarificarse. Comentarios dovish (como el de Stournaras : “Todo apunta a un recorte de tasas en abril.”) sugieren una postura de relajación monetaria.

Al mismo tiempo, surgen preocupaciones sobre el crecimiento y la inflación, con algunos funcionarios (como Wunsch) insinuando la posibilidad de pausar el ciclo de recortes. El BCE continúa bajo presión para apoyar la actividad económica en un contexto de incertidumbre y posibles consecuencias de una guerra comercial. En la última semana, los mercados monetarios han aumentado sus expectativas de un recorte de tasas en abril hasta casi el 80 %. Fuente: Bloomberg Finance L.P.

