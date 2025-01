Gráfico del día - EURUSD (28.01.2025)

El EURUSD se ha desplomado hasta 1,0428, lo que marca una marcada caída del 0,7% frente a un dólar estadounidense que se fortalece en general, ya que la postura agresiva del presidente Trump sobre los aranceles comerciales desencadena una huida hacia la seguridad. El aumento del dólar ganó impulso después del anuncio de Trump de los planes de aranceles universales "mucho más grandes", desestimando la tasa del 2,5% propuesta por el Tesoro por considerarla insuficiente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dominio del dólar El dólar estadounidense se ha fortalecido en todos los ámbitos, y el índice del dólar ha subido un 0,4% tras los últimos comentarios de Trump. El impacto más amplio en el mercado ha sido significativo, con las monedas sensibles al riesgo retrocediendo y los flujos de refugio seguro beneficiando al dólar. Los participantes del mercado están ajustando rápidamente sus posiciones, y los fondos de cobertura están aumentando su exposición a largo plazo en dólares en medio de las expectativas de que las políticas proteccionistas seguirán apoyando al dólar. Impacto arancelario La propuesta de estructura arancelaria progresiva, que podría alcanzar el 20%, plantea una amenaza particular para la economía exportadora de la eurozona. Los fabricantes de automóviles y los fabricantes industriales europeos son especialmente vulnerables, con los aranceles potenciales sobre semiconductores y metales amenazando con interrumpir cadenas de suministro cruciales. Los analistas de mercado estiman que un arancel universal del 20% podría reducir el crecimiento del PIB de la eurozona en 0,3-0,5 puntos porcentuales en 2025. Desafíos económicos europeos A los problemas del euro se suma el hecho de que la economía de la eurozona sigue mostrando signos de debilidad, en particular en su mayor estado miembro. El estancamiento del PIB del cuarto trimestre de Alemania y las decepcionantes expectativas comerciales del IFO han reforzado las preocupaciones sobre la trayectoria de crecimiento de la región. El importante superávit comercial de la eurozona con los EE. UU. la hace particularmente vulnerable a cualquier escalada de las tensiones comerciales, lo que crea vientos en contra adicionales para la moneda común. Trayectoria de recorte de tasas del BCE El Banco Central Europeo se encuentra en una posición cada vez más compleja, ya que equilibra los débiles datos económicos con su mandato de inflación. Los precios del mercado reflejan ahora las expectativas de una flexibilización monetaria más agresiva, con tres recortes de 25 puntos básicos totalmente descontados para 2025. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se enfrenta a una presión creciente para abordar tanto las preocupaciones sobre el crecimiento como el posible impacto de las medidas comerciales de Estados Unidos en la reunión de esta semana. Recortes de tasas implícitos en la eurozona. Fuente: Bloomberg Perspectivas del mercado La dirección a corto plazo parece fuertemente sesgada hacia una mayor debilidad del euro a medida que persiste la fortaleza del dólar. El par de divisas sigue siendo muy sensible a los titulares de la política comercial estadounidense, y se espera que la volatilidad se mantenga elevada a medida que los mercados digieren las implicaciones de posibles aumentos arancelarios de hasta el 20%. La ventaja de rendimiento tradicional que normalmente podría respaldar al euro se ha visto eclipsada por estas preocupaciones macroeconómicas más amplias y el renovado atractivo del dólar como refugio seguro. EURUSD (intervalo D1) El EURUSD se está acercando al nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 50 días. Se espera que este nivel actúe como un fuerte soporte, ya que ha desempeñado un papel importante en las operaciones durante los últimos dos meses. Si se produce una reversión, el nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 %, seguido de la media móvil simple (SMA) de 100 días, se convertirán en niveles de resistencia clave a tener en cuenta. El RSI está intentando romper una divergencia ascendente, mientras que el MACD se está ajustando y muestra signos de una posible divergencia bajista, lo que indica precaución para los alcistas. Fuente: xStation

