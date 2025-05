Gráfico del día - EURUSD (30.04.2025)

Hoy, el par EURUSD cotiza en torno a los 1.1395–1.1400, registrando una baja moderada del 0,10%. El par ha subido un 5,10% en lo que va de abril, lo que representa su mayor avance mensual desde noviembre de 2022, alcanzando un máximo anual de 1.1570 el 21 de abril. No obstante, desde entonces ha retrocedido, consolidándose por debajo de la zona de 1.15. La zona euro enfrenta desafíos económicos, destacando la revisión a la baja del crecimiento de Alemania para 2025, que ahora se estima cercano a cero debido a la incertidumbre en torno a los aranceles. Se espera que el Banco Central Europeo continúe recortando tasas, con los mercados asignando una probabilidad del 98% a un recorte de 25 puntos base en junio, y descontando un total de 59 puntos base en recortes para todo 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el dólar estadounidense se ha debilitado considerablemente en 2025, con una caída del 9,20% frente a una cesta de monedas, incluyendo una baja del 5,10% frente al euro solo en abril. Sin embargo, durante la última semana el USD se ha estabilizado, apoyado por una ligera disminución en la incertidumbre en torno a la política arancelaria de Trump y señales de alivio en las tensiones comerciales entre EE. UU. y China. La administración Trump ha emitido señales de desescalada, incluyendo exenciones arancelarias de Pekín a ciertos productos estadounidenses, lo cual ha impulsado también a los activos de riesgo. Fuente: xStation 5

