Gráfico del día: FTSE China A50 (CH50cash) - (09.09.2024)

Los indicadores económicos de China muestran presiones deflacionarias persistentes, con precios al consumidor aumentando menos de lo esperado y precios al productor continuando cayendo. A pesar de los intentos de estimular el crecimiento, la segunda economía más grande del mundo enfrenta desafíos para reactivar la demanda interna y combatir los problemas de exceso de capacidad. El índice de precios al consumidor (IPC) de China aumentó un 0,6% interanual en agosto, por debajo del aumento esperado del 0,7%. Este modesto crecimiento extiende un período de debilidad económica que ha durado más de un año. Mientras tanto, el índice de precios al productor (IPP) disminuyó un 1,8% interanual, marcando el 23er mes consecutivo de contracción y superando la disminución anticipada del 1,4%. Estas cifras subrayan la lucha continua con la débil demanda interna y el exceso de capacidad en varios sectores. Un factor clave en el ligero aumento del IPC fue el aumento de los precios de los alimentos, que subieron un 2,8% interanual en agosto, el primer dato positivo desde junio de 2023. Los precios de la carne de cerdo, un componente importante del IPC de China, aumentaron un 16,1%. Sin embargo, la inflación básica, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, aumentó solo un 0,3%, lo que indica una debilidad persistente en la demanda subyacente.

Los desafíos económicos de China persisten Los datos de inflación contrastan marcadamente con los esfuerzos del gobierno por estimular el crecimiento económico. Las ventas minoristas aumentaron solo un 2,7% en julio respecto al año anterior, lo que refleja un gasto de consumo moderado. El sector inmobiliario, un motor tradicional del crecimiento económico, sigue en una recesión prolongada, lo que frena aún más la demanda interna. El ex gobernador del banco central de China, Yi Gang, enfatizó recientemente la necesidad de centrarse en "luchar contra la presión deflacionaria", pidiendo políticas fiscales más proactivas y medidas monetarias acomodaticias. El gobierno ya ha lanzado una campaña de 41.000 millones de dólares para apoyar la modernización de equipos y el intercambio de bienes de consumo, pero hasta ahora el impacto ha sido limitado. Las presiones deflacionarias en curso son sintomáticas de un problema más amplio: el excedente de producción supera la demanda. Este problema de exceso de capacidad, particularmente evidente en industrias como el acero y la manufactura, sigue afectando los precios al productor y el crecimiento económico general. A pesar de estos desafíos, algunos analistas esperan un "repunte moderado" del IPC en la segunda mitad del año, impulsado por la creciente demanda de consumo y el aumento de los precios de los alimentos. Sin embargo, la persistencia de las fuerzas deflacionarias ha llevado a las corredurías mundiales a reducir sus previsiones de crecimiento para China en 2024 por debajo del objetivo oficial de alrededor del 5%.

Fuente: xStation5 Fuente: xStation5 CH50 (intervalo D1) El índice chino ha comenzado a bajar en función de los datos más débiles de lo esperado. Solo hoy ha bajado alrededor del 1%. También se está acercando lentamente al soporte clave en el 78,6% de retroceso de Fibonacci en 11099. Actualmente también ha atravesado la banda inferior de Bollinger, que anteriormente ha sido una oportunidad para una reversión. El RSI está en una tendencia bajista y está entrando en territorio de sobreventa. El MACD también confirma el sentimiento bajista con espacio para una mayor caída. Para que los alcistas recuperen el impulso, el cierre semanal en 11306 debe romperse. Más tarde actuaría como soporte mientras intenta romper la resistencia en el 61,8% de retroceso de Fibonacci, que anteriormente ha sido un fuerte nivel de soporte en la tendencia bajista.

