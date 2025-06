Gráfico del día - GBP/USD (12.06.2025)

El tipo de cambio GBP/USD cayó alrededor de un 0,25 % hasta 1,3550, mientras que los rendimientos de los gilts a 2 años descendieron hasta el 4,32 % tras la publicación de datos macroeconómicos más débiles correspondientes a abril. Lo que mostraron los datos El PIB se contrajo un 0,3 % mensual, marcando el primer retroceso en seis meses. Esta caída fue muy superior a la esperada por los analistas, que pronosticaban un descenso del 0,1 %. Sin embargo, en el promedio trimestral, la producción creció un 0,7 %, lo que indica que los datos sólidos de febrero y marzo amortiguaron el impacto de la caída de abril. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La producción industrial bajó un 0,6 % y la producción manufacturera un 0,9 %. El mayor lastre provino del sector de equipos de transporte, con una caída superior al 5 %, debido a que varios fabricantes (incluidos del sector automotriz) detuvieron sus líneas de ensamblaje. La actividad del sector servicios también retrocedió un 0,4 %, principalmente por una desaceleración en los servicios legales e inmobiliarios, que se vieron afectados por el aumento previo de las transacciones de vivienda ante el cambio en la tasa impositiva. El único sector con un desempeño positivo fue la construcción, que creció un 0,9 %, impulsado por el buen clima y la reactivación de proyectos de infraestructura previamente demorados. Los aranceles mutuos entre EE. UU. y el Reino Unido, vigentes durante parte de abril, obligaron a empresas como Jaguar Land Rover a detener la producción, lo que generó una caída de £1.600 millones en exportaciones británicas a EE. UU. —la mayor caída mensual registrada. Se espera que el nuevo acuerdo comercial firmado en mayo entre ambos países contribuya a restaurar la producción. En el sector inmobiliario, muchos compradores adelantaron sus operaciones a marzo para evitar tasas más altas, lo que provocó una caída atípica en la actividad legal e inmobiliaria en abril. Los primeros datos sobre aprobaciones hipotecarias indican que la actividad ya estaría repuntando. Los datos de producción industrial también reflejaron una caída en parte atribuible al uso de inventarios acumulados durante el primer trimestre en previsión de los aranceles, lo cual redujo temporalmente la producción. Estas perturbaciones parecen ser transitorias y deberían disiparse a medida que avance el segundo trimestre. La contracción del PIB en abril parece más bien un "bache arancelario" que el inicio de una desaceleración sostenida. La mayor parte de la debilidad observada hoy probablemente sea temporal.

Fuente: xStation 5 ________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "