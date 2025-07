Gráfico del día: GBP/USD (25.07.2025)

La libra esterlina pierde impulso al cierre de la semana, presionada por la distensión entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell (GBP/USD: –0,25 %). La corrección de la libra se intensificó tras los datos de ventas minoristas en el Reino Unido, que resultaron más débiles de lo esperado, eclipsando el acuerdo comercial firmado hoy entre el Reino Unido e India. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El par GBP/USD detuvo su caída en el soporte clave de 1,3461, aunque permanece por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6 %. Fuente: xStation5 Factores clave que impulsan el GBP hoy: Fortalecimiento del dólar El dólar estadounidense se aprecia frente a la mayoría de divisas tras la visita de Trump a las obras de renovación de la Fed. Trump calificó la reunión como “sin tensiones”, afirmando que “solo quiere una cosa: que bajen los tipos de interés” y mostró confianza en que Powell “hará lo correcto”. Consultado sobre su posible destitución, respondió: “Es una gran decisión, y no creo que sea necesaria”.

Estas declaraciones calmaron a los mercados y reforzaron las expectativas de una Fed cautelosa, favoreciendo al USD. Ventas minoristas: repunte débil Las ventas minoristas del Reino Unido repuntaron un 0,9 % mensual en junio, tras la fuerte caída de mayo (–2,9 %). Los minoristas atribuyeron la mejora al clima cálido, que impulsó las ventas en supermercados, ropa y bebidas. Las ventas de combustible crecieron un 2,8 % mensual. No obstante, el dato quedó por debajo de las previsiones, lo que generó una señal bajista para el GBP/USD. Sentimiento del consumidor El índice de confianza del consumidor cayó a –19 (anterior: –18; previsión: –20). La población aumenta sus ahorros por temor a posibles subidas de impuestos en otoño y a una inflación persistente, lo que limita el gasto y el crecimiento potencial. Acuerdo comercial Reino Unido–India El Reino Unido firmó con India un acuerdo comercial histórico que impulsará las exportaciones británicas de automóviles, whisky, textiles y joyería, con un impacto estimado de más de 2.200 nuevos empleos en el Reino Unido. También incluye cooperación migratoria y se considera el acuerdo más importante desde el Brexit. Sin embargo, su efecto positivo sobre la libra fue eclipsado por los datos macroeconómicos negativos. Resumen: Pese al avance comercial con India, el contexto macroeconómico interno débil y la resiliencia del dólar mantienen al par GBP/USD bajo presión técnica y fundamental. La ruptura sostenida del soporte de 1,3461 podría abrir la puerta a una corrección más profunda.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "