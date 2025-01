Grafico del día - GBPUSD (17.01.2025)

La libra esterlina se enfrenta a una nueva presión, ya que los decepcionantes datos de ventas minoristas del Reino Unido refuerzan las preocupaciones sobre el estancamiento económico, lo que provoca un aumento de las especulaciones sobre un recorte anticipado de las tasas por parte del Banco de Inglaterra en medio de signos de persistente debilidad económica. La libra ha caído a 1,2166 dólares, lo que representa una caída significativa del 0,6% durante la sesión de negociación de hoy, mientras los participantes del mercado asimilan las implicaciones de los últimos datos económicos. Estadísticas clave del mercado Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La libra esterlina ha experimentado una notable volatilidad, cotizando entre 1,2166 y 1,2250 dólares durante la sesión de hoy. Las expectativas del mercado se han consolidado en torno a tres posibles recortes de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra este año, mientras que las ventas minoristas del Reino Unido han registrado un descenso significativo en diciembre. Los rendimientos de los bonos del Estado a dos años también han bajado, cotizando ahora por debajo de sus niveles de apertura para 2025, lo que refleja las crecientes preocupaciones económicas. Impacto en las ventas minoristas Los datos de ventas minoristas de diciembre revelaron un panorama preocupante del gasto de consumo en el Reino Unido, con especial debilidad en el sector alimentario, donde las ventas cayeron a sus niveles más bajos desde 2013. El entorno minorista en general mostró una tensión significativa, con un descenso del volumen minorista general del 0,8% en el cuarto trimestre. Esta debilidad inesperada durante el período festivo, tradicionalmente fuerte, alarmó especialmente a los participantes del mercado, ya que sugiere una fragilidad subyacente en la confianza del consumidor a pesar de la reciente disminución de las presiones inflacionarias. Perspectivas políticas del BOE Las expectativas de política monetaria del Banco de Inglaterra han experimentado un cambio sustancial tras la publicación de los débiles datos minoristas. Los participantes del mercado están incorporando activamente en los precios tres recortes de tasas de un cuarto de punto para 2025, y las expectativas de recorte de tasas totales para el año alcanzan los 66,7 puntos básicos. Las crecientes preocupaciones sobre el estancamiento económico han llevado a una aceleración de las expectativas de recorte de tasas, y muchos observadores del mercado ahora anticipan que el banco central podría tener que comenzar su ciclo de flexibilización antes de lo que se pensaba anteriormente. Recortes implícitos de tipos en el Reino Unido. Fuente: Bloomberg Posicionamiento en el mercado y factores de riesgo Un análisis reciente de Morgan Stanley sugiere una posible debilidad del dólar estadounidense, aunque la libra esterlina se enfrenta a importantes desafíos internos que podrían limitar cualquier ganancia derivada de la debilidad generalizada del dólar. Los inversores institucionales han aumentado sus posiciones cortas en libras esterlinas, mientras que los datos de las encuestas indican expectativas generalizadas de que el par GBP/USD caiga al rango de 1,15-1,20 dólares en junio de 2025. El mercado de opciones ha visto una creciente demanda de protección contra la caída, lo que refleja una mayor preocupación por las perspectivas de la libra esterlina. La estabilidad del mercado de bonos del Estado del Reino Unido sigue siendo un factor crucial que podría influir en el rendimiento de la libra esterlina en los próximos meses. GBPUSD (D1) El GBPUSD se está acercando a niveles vistos por última vez a finales de octubre, lo que posteriormente provocó un repunte y fortaleció a la libra esterlina. Es probable que los bajistas intenten una ruptura por debajo de la zona de soporte entre 1,2139 y 1,2108. Por el contrario, los alcistas apuntarán al mínimo de abril en 1,235, que sirve como primera resistencia. El RSI ha roto su divergencia alcista y se está acercando a la zona de sobreventa, lo que podría indicar una presión bajista continua, similar a su fase de consolidación observada a mediados de septiembre. Mientras tanto, el MACD está al borde de un cruce alcista, pero permanece en territorio negativo, lo que indica cautela ante cualquier impulso alcista. Fuente: xStation

