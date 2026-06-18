Gráfico del Día: GBPUSD antes de la decisión del BoE (18.06.2026)

La sesión de hoy en el par GBPUSD está marcada por una importante incertidumbre antes de la decisión del Banco de Inglaterra (BoE). Ayer, el par cayó desde el nivel de 1,34 hasta 1,33, alcanzando sus niveles más bajos desde principios de abril, impulsado por las proyecciones agresivas de la Reserva Federal. Vale la pena señalar que hasta hace poco el Banco de Inglaterra era considerado una apuesta segura para nuevas subidas de tasas; sin embargo, debido a la clara desaceleración de la inflación y a la ausencia de presión proveniente de los precios del petróleo, la situación está comenzando a cambiar. El mercado sigue de cerca cada informe económico, intentando evaluar si los banqueros centrales británicos optarán por mantener su rumbo actual o si podrían señalar un enfoque más cauteloso.

La inflación cae inesperadamente, mientras los datos del mercado laboral siguen siendo sólidos

La última lectura de inflación, situada en 2,8%, trajo cierto alivio, pero presenta una situación ambigua para la libra. Por un lado, una menor presión sobre los precios teóricamente le da margen de maniobra al Banco de Inglaterra y reduce la presión para seguir subiendo las tasas, una presión que había persistido en los últimos meses debido a los elevados precios del petróleo.

La situación se complica aún más con los últimos datos del mercado laboral. Estamos observando una caída de la tasa de desempleo hasta el 4,9%, junto con un aumento del empleo superior al esperado, pero acompañado por una creciente presión salarial. El crecimiento de los salarios, incluyendo bonificaciones, se mantuvo en 4,4% interanual, pese a las expectativas de una desaceleración, manteniendo viva la presión inflacionaria por el lado de la demanda, un área sobre la cual el banco central tiene más capacidad de actuación que sobre factores volátiles como los precios de la energía.

Ante estas señales contradictorias, el par GBPUSD continúa bajo presión por la volatilidad. Los inversores buscarán pistas en el comunicado posterior a la decisión del BoE y en las nuevas proyecciones económicas. Será la futura postura del banco y su evaluación de la economía lo que determinará si la libra puede defender los niveles actuales o si enfrenta una corrección más profunda.

Perspectiva técnica

El GBPUSD experimentó una fuerte corrección durante la sesión de ayer y cayó por debajo del retroceso de Fibonacci del 61,8% del último impulso alcista. Vale la pena destacar que las posiciones especulativas netas han caído hasta niveles extremadamente bajos, algo que durante los últimos meses ha actuado como una zona de soporte para la libra. Si el mercado asimila el tono agresivo de la Fed y centra su atención en la caída de las expectativas de inflación, el dólar estadounidense podría verse bajo presión. Por otro lado, la postura del BoE también será determinante. Si se produce un giro hacia una posición más flexible, entonces existiría margen para una corrección hacia los mínimos registrados en marzo.