Gráfico del día - HK.cash (12.02.2025)

El índice Hang Seng avanzó un 1,6% hoy, impulsado principalmente por un aumento en las acciones tecnológicas, ya que el optimismo sobre la inteligencia artificial superó las preocupaciones sobre la política de la Reserva Federal de EE. UU. Las ganancias del índice de referencia fueron lideradas por los gigantes tecnológicos Alibaba y Tencent, aunque la plataforma de entrega de alimentos Meituan actuó como un lastre para el índice. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Catalizador de IA Las acciones tecnológicas chinas que cotizan en Hong Kong experimentaron un impulso significativo, y el índice del sector subió hasta un 2,7%. Las acciones de Alibaba subieron hasta un 6,6% tras los informes de una posible colaboración con Apple en funciones de IA para el mercado chino. Este desarrollo, junto con la reciente aparición de DeepSeek y el sólido desempeño de los modelos de IA chinos en los índices de referencia globales, ha generado una renovada confianza de los inversores en las capacidades de IA de China. Divergencia de valoración A pesar de las ganancias recientes, las acciones chinas continúan cotizando a valoraciones atractivas en comparación con sus pares globales. El índice MSCI de China cotiza aproximadamente a 12 veces las ganancias estimadas, menos de la mitad de la relación precio-beneficio de las 26 veces del S&P 500, lo que potencialmente crea oportunidades para los inversores de valor. Esta brecha de valoración ha comenzado a atraer fondos de cobertura globales, y BNP Paribas informa que un 7 % neto de los inversores encuestados planea aumentar las asignaciones a China en 2025. Acciones chinas infravaloradas. Fuente: Bloomberg L. P. Vientos en contra del mercado Si bien el entusiasmo por la IA impulsa las ganancias, persisten varios desafíos: La última revisión del índice MSCI eliminará 20 acciones chinas de sus índices de referencia, lo que destaca las continuas preocupaciones institucionales

El posible impacto en el mercado de la próxima salida a bolsa de CATL podría tensar la liquidez

Preocupaciones persistentes sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la política de la Reserva Federal

Debilidad en el sentimiento del consumidor en China continental HK.cash (intervalo D1) El índice Hang Seng cotiza por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 % y ha superado la línea de tendencia bajista que comenzó a principios de octubre. Los alcistas intentarán impulsar el precio por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6 %, mientras que los bajistas intentarán llevarlo por debajo de la línea de tendencia. Si tienen éxito, podrían apuntar a una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 38,2 % y las SMA clave. El RSI ha estado en divergencia alcista desde mediados de enero, con un posible enfriamiento a medida que se acerca a la zona de sobrecompra. Mientras tanto, el MACD continúa mostrando una clara divergencia alcista. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "